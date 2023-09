Dying Light 2 tutvustab mängusiseste ostude jaoks esmaklassilisi valuuta DL-punkte

Dying Light 2, populaarse mängu Dying Light kauaoodatud järg, uusimas värskenduses on kasutusele võetud uus esmaklassiline mängusisene valuuta nimega DL Points. Mängijad saavad nüüd kasutada neid punkte nahapakettide ostmiseks ilma mängust lahkumata.

Kuigi algne Dying Light sisaldas ka mikrotehinguid, viidi need läbi platvormi omanike, näiteks Sony või Valve'i konkreetsete kaupluste kaudu. Dying Light 2 arendaja Techland on öelnud, et DL-punktide kasutamine mängusiseste ostude eksklusiivse valuutana "teeb ​​meie elu lihtsamaks". See samm välistab ka vajaduse luua platvormipoodide jaoks eraldi pakette.

Praegu on mängijatel võimalus kulutada pärismaailma raha, et osta PlayStationi ja Xboxi poodidest DL Pointi komplekte. Techland on aga teatanud, et kui DL-punktid on täielikult kasutusele võetud, eemaldatakse komplektid PlayStation Store'ist.

Küsimusi on tõstatanud DL-punktide kasutuselevõtu ajastus ja hiljutine Techlandi enamusaktsiate omandamine tehnoloogiahiiglase Tencenti poolt. Techland on selgitanud, et need kaks sündmust ei ole omavahel seotud ja DL-punktide rakendamine viibis vajaliku tootmisaja tõttu.

DL-punktide abil on mängijatel nüüd mugav ja sujuv viis sooritada mängusiseseid oste ilma, et nad peaksid lahkuma Dying Light 2 ümbritsevast maailmast. See uus esmaklassiline valuutasüsteem pakub mängijatele võimalust hankida nahapakette parema hinnaga, parandades seeläbi nende oma üldine mängukogemus.

