Evie Networks laiendab koostööd Dan Murphy'ga, et paigaldada rohkem elektrisõidukite laadimisjaamu

Avalikele elektrisõidukite laadijatele spetsialiseerunud ettevõte Evie Networks on teatanud laiendatud partnerlusest Dan Murphy'ga, et paigaldada nende kauplustesse täiendavad laadimisjaamad. Dan Murphy kauplustesse üle Austraalia on juba paigaldatud viis laadimisjaama, kuues jaam on kavandatud Victoria osariiki Broadmeadowsi.

See partnerlus on positiivne samm elektrisõidukite laadimise infrastruktuurile juurdepääsu parandamise suunas. Laiendades Dan Murphy kaupluste laadimisjaamade võrgustikku, on rohkematel elektrisõidukite omanikel mugav juurdepääs laadimisvõimalustele ostlemise või asjaajamise ajal. See on kooskõlas ka kasvava nõudlusega jätkusuutlike transpordivõimaluste järele.

Väidetavalt reklaamib Twitter The New York Timesi peamist reklaamijat

Üllatava sammuna on Twitter, nüüd tuntud kui X, väidetavalt The New York Timesi varjukeelustamise, takistades kasutajatel näha säutse, mis viitavad ajalehe sisule. See tegevus on eriti irooniline, kuna The New York Times on üks X-i suurematest reklaamijatest ja on korraldanud oma spordisaidile The Athletic reklaamikampaaniaid.

The New York Timesi veebisaidile viitavate säutsude seotus langes juuli lõpus märkimisväärselt ja langes kogu augusti jooksul. Seda langust täheldati, kui võrrelda seotust teiste suuremate uudisteteenuste, nagu BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal ja Washington Post, säutsudega. Samal perioodil seotus nende konkureerivate uudistesaitide postitustega kas kasvas või püsis järjepidevana.

Meta (endine Facebook) arendab väidetavalt OpenAI-ga konkureerimiseks täiustatud AI mudelit

Väidetavalt ehitab Meta täiustatud tehisintellekti mudelit, mille eesmärk on ühtlustada OpenAI populaarse keelemudeli GPT-4 tõhusust. See AI-tööriist loob ettevõtetele suunatud teksti ja analüüsi. Selle ettevõtmise eesmärk on konkureerida turule tulevate uute tehisintellekti mudelite sissevooluga. Selle saavutamiseks soovib Meta väidetavalt omandada täiustatud Nvidia kiipe.

Meta väljatöötatav tehisintellekti mudel peaks eeldatavasti abistama ettevõtteid mitmel viisil, sealhulgas koostama keerukat teksti, tegema keerulisi analüüse ja tootma lisaväljundit. Neid teenuseid pakkudes kavatseb Meta luua tehisintellekti turul konkurentsieelise.

Interneti-arhiiv kaebas e-raamatukogu kohtuasja kaotuse

Interneti-arhiiv on teatanud oma kavatsusest kaevata edasi hiljutine kaotus oma e-raamatuteegiga seotud autoriõiguse juhtumis. Pärast kokkuleppe saavutamist on arhiiv juba piiranud juurdepääsu mõnele oma raamatule. Algse otsusega tehti kindlaks, et arhiivi raamatute skannimine ei kuulu USA õiglase kasutamise seaduse alla. Sellest tulenevalt pidi veebisait piirama avalikku juurdepääsu müügilolevatele autoriõigusega kaitstud raamatutele.

Interneti-arhiivi otsus edasi kaevata rõhutab nende pühendumust säilitada juurdepääs teadmistele ja kirjandusele, käsitledes samal ajal ka autoriõiguste valdajate tõstatatud probleeme. See juhtum toob esile käimasolevad väljakutsed ja arutelud digitaalsete raamatukogude ja õiglase kasutamise ümber digitaalajastul.

Potentsiaalselt elamiskõlblik eksoplaneet, K2-18b, tuvastatud James Webbi kosmoseteleskoobiga

James Webbi kosmoseteleskoop on tuvastanud K2-18b, eksoplaneedi, millel on potentsiaal elamiskõlbulikuks ja maavälise elu otsimiseks. Arvatakse, et 2015. aastal avastatud K2-18b pinnal on vedel ookean ja see võib sisaldada metaani, süsinikdioksiidi ja dimetüülsulfiidi. See eksoplaneet on Maast oluliselt suurem, mõõtmetega 8.6 korda suurem, ja pakub ainulaadset võimalust meie galaktikas teaduslikuks uurimiseks.

Kui avastame jätkuvalt meie planeeti meenutavate omadustega eksoplaneete, muutub elu otsimine väljaspool Maad üha kütkestavamaks. K2-18b annab põneva pilgu meie päikesesüsteemist väljaspool asuvate elamiskõlblike maailmade võimalikkusele.

