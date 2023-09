Taiwan tutvustab uusi digitaalsete varade tööstuse juhiseid

Taiwan on liitunud nende riikide kasvava nimekirjaga, kes rakendavad digitaalsete varade tööstuse eeskirju. Taiwani finantsjärelevalve komisjon (FSC) on välja töötanud kümme juhtpõhimõtet, mille eesmärk on leida tasakaal innovatsiooni edendamise ja investorite kaitsmise vahel.

Üks suuniste põhisätteid on Taiwanis ilma FSC litsentse saamata tegutsevate offshore-börside mahasurumine. See tähendab, et ülemaailmsed börsid, nagu Binance, Bitfinex ja Kraken, mis on tegutsenud ilma mitme jurisdiktsiooni eeskirjade järgimata, on nüüd karmima kontrolli all.

Taiwan on kogenud reguleerimata vahetuste negatiivseid mõjusid, kuna see oli FTX-i kokkuvarisemisest üks enim mõjutatud riike. Selle tulemusena võtab FSC ennetavaid meetmeid investorite kaitsmiseks ja digitaalsete varade turu stabiilsuse tagamiseks.

Lisaks petturlike börside tõkestamisele nõuavad Taiwani uued juhised ka virtuaalvara teenusepakkujatelt (VASP) enne reklaamide avaldamist FSC-lt heakskiitu. VASP-d peavad ka eraldama klientide varad käibekapitalist ja rakendama tugevaid rahapesuvastaseid (AML) programme. Lisaks keelavad suunised keeruliste tuletisinstrumentide pakkumise jaeinvestoritele, kehtestades eeskirjade eiramise eest karmid karistused.

Veel üks suunistes käsitletav valdkond on märgi väljastamine. VASP-d peavad enne žetoonide väljastamist avaldama oma valged dokumendid FSC-le läbivaatamiseks. Selle meetme eesmärk on edendada läbipaistvust ja kaitsta investoreid petuskeemide eest.

Väärib märkimist, et FSC jurisdiktsiooni alla ei kuulu mitteasendatavad märgid (NFT-d), kuna nende ainulaadsed omadused ja koostatavus nõuavad põhjalikumaid eeskirju.

Taiwani samm digitaalsete varade tööstust reguleerida peegeldab globaalsete regulaatorite kasvavat suundumust krüptoturu kiirele arengule järele jõuda. Nende suuniste rakendamisega soovib Taiwan luua investoritele turvalisema ja läbipaistvama keskkonna, edendades samal ajal innovatsiooni digitaalsete varade sektoris.

