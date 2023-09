Kuuldavasti on Nintendo Switch 2 parema jõudluse ja lühema laadimisajaga

Kuulujutud väga oodatud Nintendo Switch 2 kohta levivad jätkuvalt ning selle jõudluse ja funktsioonide kohta ilmneb uusi üksikasju. Usaldusväärsed allikad on väitnud, et konsooli näidati augustis Gamescomis salajane ja nüüd on kolmas allikas neid väiteid kinnitanud ja lisateavet lisanud.

Eurogameri ja VGC aruannete kohaselt käitab Switch 2 kuulduste kohaselt “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” suurema kaadrisageduse ja eraldusvõimega, mis kõlab populaarse mängu austajatele paljulubavalt. Nate The Hate, varem usaldusväärne Nintendo sisering, on samuti neid väiteid toetanud ja paljastanud rohkem üksikasju, mida ta konsooli kohta kuulnud on.

Nate The Hate mainis üheks märkimisväärseks edusammuks laadimisaegade märkimisväärne vähenemine. Ta väidab, et uus riistvara võimaldas mängude jaoks peaaegu hetkelisi laadimisaegu, eriti peamenüüst käivitamisel. See on suur edasiminek võrreldes algse Switchiga, mille laadimisajad olid umbes 30 sekundit.

Jõudluse osas väidab Nate The Hate, et "Breath of the Wild" töötas Switch 60 4K eraldusvõimega 2 kaadrit sekundis. Ta mainis ka, et konsoolil on täiustatud kiirte jälgimise võimalused, mis on sarnased PlayStationiga. 5 ja Xbox Series X/S suudavad saavutada. Siiski täpsustab ta, et Switch 2 toorvõimsus on eeldatavasti väiksem kui Xbox Series S.

Selle kompenseerimiseks võib Switch 2 kasutada uut tehnoloogiat nimega DLSS (deep learning supersampling), mis suudab simuleerida 4K eraldusvõimet väiksema võimsusega seadmetes. See võib pakkuda natiivse 4K-ga võrreldavat visuaalset kogemust, säilitades samal ajal jõudluse tõhususe.

Kuigi Switch 2 tagasiühilduvuse ja ametlike avaldamis-/käivitamiskuupäevade osas on endiselt ebakindlust, soovitab Nate The Hate, et järgmine Nintendo Direct jõuab eetrisse umbes kolme päeva pärast, võib-olla 14. septembril. Oluline on märkida, et Nintendo Directid toimuvad tavaliselt neljapäeviti.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Nintendo Switch 2 kuulujutud omadused näitavad paremat jõudlust, lühendatud laadimisaega ja DLSS-tehnoloogia potentsiaalset kasutamist. Fännid ootavad pikisilmi Nintendo edasisi uuendusi seoses selle oodatud konsooliga.

