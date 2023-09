Analüütikute sõnul lükkuvad Apple'i M3 Macid edasi kuni 2023. aastani

Usaldusväärse Apple'i analüütiku Ming-Chi Kuo sõnul jõuab Apple'i väga oodatud M3 Macide esimene laine turule alles 2023. aastal. Kuo, kes saab sageli Apple'i tootmistarneahelatelt siseteavet, ei esitanud viivituse kohta konkreetseid üksikasju. See ajastuse nihe peegeldab Apple'i M2-põhiste MacBook Pro ja Mac mini disainilahenduste väljaandmist, mis oli algselt kavandatud 2022. aasta lõpus, kuid lõpuks lansseeriti 2023. aasta jaanuaris.

Bloombergi Mark Gurman, teine ​​silmapaistev teabeallikas Apple'i toodete kohta, muutis samuti oma ennustusi seoses võimaliku oktoobrikuu Maci teadaandega. Kuigi ta usub, et Apple'il on pärast septembrit turule toodud mõned tooted, sealhulgas võimalik iPad Airi värskendus, eeldab ta, et need väljalasked tehakse pigem pressiteadete kui eelsalvestatud teadaannete videote kaudu.

Väärib märkimist, et Kuo teade viitab ainult MacBooki valikule, mitte teistele Apple'i portfelli kuuluvatele seadmetele. iMac paistab silma ühe seadmena, mille värskendust on ammu oodata, kuna see on ainus Maci mudel, millel puudub M2-kiibi variant. Teisest küljest on mitte-MacBookid, nagu Mac mini, Mac Studio ja Mac Pro, saanud M2 kiipidega värskemaid värskendusi.

Eeldatakse, et M3 kiibid toodetakse Taiwan Semiconductori (TSMC) uue 3 nm protsessi abil. See protsess võimaldab Apple'il parandada kiibi jõudlust ilma energiatarbimist suurendamata. Eeldatakse, et M3 mudelivalik sisaldab M2 versioonidega võrreldes täiendavaid protsessori- ja graafikaprotsessori tuumasid ning Apple'i kasutusele võetud arhitektuurilisi täiustusi.

Need, kes kasutavad praegu Inteli Mac-arvuteid, mis võivad tunduda loid või MacOS Sonomaga kokkusobimatud, võivad oodata M3 põlvkonda kui väärt uuendust. 1. aasta lõpus võivad esimeste M2020 Mac-arvutite kasutuselevõtjad leida ka M3 mudelivalikut ahvatlevaks versiooniuuenduseks.

Kuigi on ebakindel, kas Apple võtab oma Maci tootevalikuga oma septembriürituse ajal juttu, anname teadaannetest otseülekande 12. septembril kell 1 Ida aja järgi.

