Super Mario 64 küsimärgiklotside Lego komplekt on müügil

Super Mario 64 Question Mark Block Lego komplekt on tohutu austusavaldus armastatud videomängule. 2,064 osast koosnev komplekt võimaldab fännidel taasluua Super Mario 64 keskkondi ja tegelasi. Ja mis kõige parem? See on praegu müügil Amazonis ja Targetis kõigi aegade madalaima hinnaga.

Tavaliselt hinnaga 199.99 dollarit, Super Mario 64 Question Mark Block Lego komplekt on nüüd saadaval vaid 159.99 dollari eest. See allahindlus annab fännidele võimaluse omada seda monoliitset päringukivi soodsama hinnaga.

Selle Lego-komplekti eristab selle interaktiivsed funktsioonid. Küsimärgiplokk avaneb nutikalt, et paljastada Super Mario 64 ikooniliste elementide miniatuursed koopiad. King Bob-omb, Suur härra I ja mitmed muud saladused ja lihavõttemunad on kõik selles komplektis.

Küsimärgiklotside komplekti saab lisaks dioraamale kombineerida ka Lego Super Mario süsteemiga, et suurendada mängitavust. Ja kui olete silma peal hoidnud Lego Super Mario Starteri kursused, kus osalevad Mario ja Luigi, siis nüüd on õige aeg osta. Need stardikomplektid, mille hind on tavaliselt 59.99 dollarit, on praegu allahinnatud 47.99 dollarile.

Ärge jätke kasutamata võimalust omandada see uskumatu Lego komplekt ja avastada Super Mario 64 maailma täiesti uues mõõtmes. Hankige oma juba täna, kuni see on veel soodushinnaga saadaval.

