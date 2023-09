Google'i tegevjuht Sundar Pichai näeb järgmise 10 aasta jooksul ette jätkuvat koostööd Nvidiaga

Google'i tegevjuht Sundar Pichai on kinnitanud, et Google'i pikaajaline partnerlus kiibitootja Nvidiaga püsib ka lähitulevikus. Wiredile antud intervjuus rõhutas Pichai ettevõtete sügavat koostööd erinevate projektide, sealhulgas Androidi, üle kümne aasta jooksul. Pichai tunnustas ka Nvidia erakordseid tulemusi tehisintellekti (AI) innovatsiooni vallas.

Pichai väljendas usaldust jätkuva liidu suhtes Nvidiaga, selgitades, et pooljuhtide tööstus nõuab ulatuslikke uuringuid ja investeeringuid. Ta usub kindlalt, et isegi kümne aasta pärast teevad Google ja Nvidia tihedat koostööd. Kaks ettevõtet teatasid hiljuti partnerlusest, mille eesmärk on pakkuda Google'i pilveklientidele täiustatud juurdepääsu Nvidia võimsatele H100 GPU-dele. Pärast teadaannet jõudsid Nvidia aktsiad rekordilisele tasemele.

Nvidia on kogenud märkimisväärset kasvu, kuna pilvefirmad, valitsusasutused ja generatiivseid tehisintellekti mudeleid kasutavad idufirmad on nõudnud suurt nõudlust oma graafikatöötlusüksuste (GPU) järele. Need mudelid on olulised erinevates rakendustes, sealhulgas OpenAI ChatGPT tehnoloogias. Kuna Google püüab püsida tehisintellekti innovatsiooni esirinnas, on ta oma äriüksustes juurutanud mitmeid tehisintellektilahendusi, näiteks vestlusbot Bard.

Nvidia aktsiad on praeguseks aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud, ligikaudu 212%, ja ettevõte teatas, et kvartali tulud on eelmise aastaga võrreldes kahekordistunud. Lisaks eeldab see, et käesoleva kvartali müük kasvab aasta-aastalt 170%.

Google'i ja Nvidia koostöö näitab nende ühist pühendumust tehisintellekti tehnoloogia edendamisele. Nagu Pichai märkis, on AI üks põhjalikumaid tehnoloogiaid, mille kallal Google kunagi töötab.

