Steam tähistab 20. aastapäeva: vastuoludest mängutööstuse domineerimiseni

Steam, videomängude populaarne digitaalne levitamisplatvorm, tähistab oma 20. aastapäeva. 12. septembril 2003 käivitatud Steam seisis alguses silmitsi arvutimängijate vastureaktsiooniga, kes nägid seda ohuna mitme mängijaga serveri brauserite ja füüsiliste plaatide jaoks. Kuid Valve'i Half-Life 2 väljalase, mis nõudis Steami mängimist, osutus tohutuks eduks ja sillutas teed Steami domineerimisele selles valdkonnas.

Vaatamata esialgsele skeptitsismile mõistsid mänguväljaandjad lõpuks Steami ja selle tohutu kasutajabaasi väärtust. Tänaseks on sellised suured kirjastajad nagu EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix ja isegi Blizzard võtnud Steami de facto arvutimänguplatvormina. Isegi Epic Games koos oma Epic Games Store'iga on võistelnud Steami hoogudega, hoolimata sellest, et ta on andnud tasuta mängude eest miljoneid dollareid.

Valve lõppeesmärk koos Steamiga oli pakkuda platvormi, et iga mänguarendaja saaks otse oma mängijateni jõuda ja oma vaatajaskonda kasvatada. Steamist on aastate jooksul saanud indie-mängude avastamise platvorm, mis pakub pideva müügi ja uute funktsioonidega mugavat kohta mängude ostmiseks ja mängimiseks.

Pandeemia ajal tõusis Steami populaarsus hüppeliselt, jaanuaris logis korraga sisse 10 miljonit mängijat. Lisaks on Valve'i hiljutine teade Steam Decki mänguri pihuarvuti kohta toonud platvormile värsket põnevust ja parandanud selle kasutajaliidest.

Kuna Steam tähistab oma 20. aastapäeva, on see muutunud vastuolulisest DRM-i tööriistast miljonite arvutimängijate armastatud mängukoduks. Vaatamata oma varajastele väljakutsetele on Steamist saanud mängutööstuse eduka digitaalse levitamise maastiku sümbol.

Allikas: The Verge autor Sean Hollister.