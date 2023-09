Todd Howard ütleb, et Starfieldi modifitseerimise tugi jõuab kohale 2023. aastal

Mängudirektor Todd Howard kinnitas, et Bethesda Game Studiosi poolt välja töötatud ülieduka avatud ruumi RPG Starfieldi ametlikud modifitseerimistööriistad on saadaval 2023. aastal. Intervjuus Jaapani väljaandele Famitsu väljendas Howard modifikatsioonide tähtsust stuudio jaoks. ja kinnitas fännidele, et modi tuge rakendatakse märkimisväärselt.

Bethesda Game Studios on pärast nende esialgset väljaandmist oma mängude modifitseerimistoe kasutusele võtnud. Näiteks sai Fallout 4 ametliku moditoe aasta pärast selle käivitamist. Howard kinnitas 2021. aasta novembris toimunud Reddit AMA ajal, et Starfield järgib sama mustrit, täites stuudio lubaduse pakkuda mängule täielikku modifikatsioonituge.

Modifitseerimiskogukond on olnud Bethesda mängude oluline osa viimase kahe aastakümne jooksul ja Howard avaldas nende panuse eest tunnustust. Ta loodab, et rohkem modifikaatoreid muudab oma kire karjääriks ja usub, et Starfieldi eelseisev modi tugi võimaldab loojatel just seda teha.

Starfield on olnud uskumatult edukas alates selle ilmumisest 6. septembril PC ja Xboxi konsoolidele. Mäng kogus üle kuue miljoni mängija, Steami tipptasemel üle 330,000 XNUMX samaaegse mängija, ületades The Elder Scrolls V: Skyrimi rekordi. Siiski tuleb märkida, et Starfield on saadaval Xbox Game Passi kaudu, mis võis kaasa aidata selle suurele mängijate arvule.

Allikas: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

Mõisted:

– Modifikatsioonitööriistad: mänguarendajate pakutavad tarkvaratööriistad, mis võimaldavad kasutajatel muuta või kohandada mängu aspekte, nagu graafikat, mängumehaanikat ja kasutajaliidest.

– Modifikatsioonitugi: mängu modifitseerimistööriistade rakendamine ja kättesaadavus, mis võimaldab mängijatel muudatusi luua ja jagada.

– Samaaegsed mängijad: samaaegselt mängu aktiivselt mängivate mängijate arv.

Märkus. See artikkel on kokkuvõte ja ei sisalda lähteartikli originaalsisu.