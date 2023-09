Bethesda arutleb maapealsete sõidukite puudumise üle Starfieldis

Bethesda Game Studios on paljastanud, et nende tulevane mäng Starfield ei sisalda käivitamisel maapealseid sõidukeid. Mängijad navigeerivad tohututel planeetidel ainult jalgsi, reaktiivpaki abiga. Todd Howardi sõnul oli maismaasõidukite väljajätmise otsus tahtlik ja tehtud selleks, et luua mängijatele paremini kureeritud kogemus.

Howard selgitas, et sõidukite kaasamine oleks mängupilti oluliselt muutnud. Keskendudes jalgsi planeetide uurimisele, saab Bethesda kontrollida tempot ja tagada mängijate pideva kogemuse. Siiski mainis ta, et mängijatel on tähtedevaheliseks reisimiseks kosmoselaeva kujul siiski sõiduk. Lisaks saavad mängijad oma jetpakki uuendada, et planeedid oleks nauditavamad.

Mõned mängijad on väljendanud pettumust maismaasõidukite puudumise üle, viidates soovile rohkemate transpordivõimaluste järele ja võimalusele ise oma sõidukeid ehitada. Kuid teised hindavad seda otsust, kuna see võimaldab kaardi teatud piirkondades kontsentreeritumat ja fokusseeritumat mängu.

Kuigi maismaasõidukid ei pruugi turuletoomisel saadaval olla, on võimalik, et Bethesda võib neid tulevikus allalaaditavas sisus või laiendustes tutvustada.

Samas intervjuus küsitleti Howardilt Starfieldi PC jaoks optimeerimise kohta. Ta kinnitas, et mäng töötab järgmise põlvkonna arvutites sujuvalt, kuid mainis, et mõnel mängijal võib olla vaja oma riistvara uuendada, et mängu tehnoloogilistest edusammudest täielikult rõõmu tunda.

