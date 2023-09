Viirusliku Starfieldi kartuliklipi füüsika mõistmine

Eelmisel nädalal levis videolõik Starfieldi mängijast, kes toppis oma laeva kokpitti 20,000 XNUMX kartulit. Kuigi sellise saavutuse jultumus pälvis tähelepanu, peitub tõeline võlu tõsiasjas, et kõigil neil kartulitel on "füüsika". Aga mida tähendab see, et millelgi on "füüsika"? Miks on inimesi kosmoseuurimismängus rumbeldav kartulihunnik nii hämmastunud?

Selle nähtuse mõistmiseks pöördusime ülevaate saamiseks mitme mänguarendaja poole. Unreal Engine'i arendaja Nikita Luzhanskyi selgitas, kuidas mängudes arvutatakse objektide kokkupõrkeid. Põhimõtteliselt, kui kaks objekti päriselus kokku põrkuvad, tuleb mängu füüsika. Virtuaalsetes ruumides vajavad arvutid aga aega, et arvutada välja iga asjassepuutuva objekti füüsika. Mida rohkem objekte on segus, seda rohkem on vaja arvutusi, mis muudab asjad keerulisemaks.

Luzhanskyi rõhutas ka, et mängud töötavad teatud kaadrisagedusega, näiteks 60 kaadrit sekundis (fps). Iga sekundi jooksul töötleb mängumootor sisendandmeid, rakendab need mängumaailmas, arvutab objektide interaktsioonid ja renderdab pildi ekraanil. Mida rohkem objekte on, seda rohkem peab mootor realistliku koostoime tagamiseks läbi viima kontrolle. Kaadrisageduse ülemise piiri ületamine võib aga põhjustada mängu aeglustumist, mis on mängijate jaoks ebasoovitav.

Objekti liikumise arvutamine mängus hõlmab mitme algoritmi kasutamist, et arvutada puukide või ajavahemike vahel väikesi liikumisi. Arvesse võetakse selliseid tegureid nagu kiirendus, kiirus ja kokkupõrked. Realistlike kokkupõrgete saavutamiseks sadade või tuhandete objektidega on vaja tõhusat ja kiiret koodi.

Starfieldi kartuliklipi geniaalsus seisneb selles, et vaatamata sellele, et 20,000 20,000 kartulit põrkuvad omavahel, põrand ja liikuv uks, käituvad need nagu päris kartulid. Tundmatute maailmade juhtivkunstnik Liam Tart selgitab, et kuigi kartulid võivad paista paigal, simuleerivad nad tegelikult kogu aeg füüsikat. Tavaliselt põhjustavad kokkupõrked objektide vahetus läheduses põrkumist ja võnkumist, kuid klambris olevad kartulid liiguvad õrnalt alles siis, kui uks avaneb. XNUMX XNUMX+ kartuli simuleerimine ilma kaadrisageduse olulise languseta on muljetavaldav saavutus.

Megan Fox, Glass Bottom Gamesi asutaja, rõhutab veelgi võimalikke väljakutseid, mis sellest simulatsioonist võisid tekkida. Ta selgitab erinevust arvutis töötava CPU füüsika ja graafikakaardil töötava GPU füüsika vahel. Kui GPU füüsika sobib paremini iseseisvaks simulatsiooniks, siis CPU füüsika on parem interaktiivsete simulatsioonide jaoks, mis hõlmavad mängijate interaktsioone. Asjaolu, et kartulisimulatsioon saavutati CPU füüsika abil, lisab klipi aukartust äratavale olemusele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et viiruslik Starfieldi kartuliklipp tutvustab mängude füüsikasimulatsioonide keerukust. Kaasatud kartulite suur arv esitas väljakutse arvutusvõimsuse ja koodi optimeerimise osas. Asjaolu, et kartulid käitusid hoolimata oma virtuaalsest keskkonnast nagu päris kartul, muudab selle klipi tõeliselt mõtlemapanevaks.

