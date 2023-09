Starfield püstitas rekordi Bethesda suurima mängu käivitajana

Starfield, Bethesda kauaoodatud kosmose-RPG, on teinud mängumaailma märkimisväärse sissepääsu. Alates selle ilmumisest 31. augustil on mäng kogunud üle 6 miljoni mängija, mis teeb sellest Bethesda ajaloo suurima väljalaske. Selle populaarsus on toonud kaasa muljetavaldavad esialgsed müüginumbrid, kusjuures Starfield domineerib nii digitaalsetes kui füüsilistes müügiedetabelites.

Steamis on mäng praegu ülemaailmses müügiedetabelis teisel kohal, pikaaegse tšempioni Counter Strike: Global Offensive järel. Kuigi Starfieldil on umbes 200,000 4 samaaegset mängijat, võrreldes CS:GO miljoniga, on see ületanud teiste ikooniliste Bethesda RPG-de, nagu Skyrim, Fallout XNUMX ja The Elder Scrolls Online, mängijate arvu.

Starfieldi edu ei piirdu digitaalse valdkonnaga. Ühendkuningriigis kuulus mäng füüsilise müügi edetabeli esikohale, edestades selliseid tiitleid nagu Sigatüükas Legacy ja Mario Kart 8 Deluxe. GamesIndustry.Biz juht Christopher Dring kiitis Starfieldi saavutusi ja võrdles selle füüsilist käivitamist Diablo 4-ga, mis oli suur digitaalne hitt.

Kuigi Starfield on Game Passi tellimusega Xboxi ja personaalarvutite omanikele tasuta mängimiseks saadaval, ostavad mõned fännid meeleldi mängu, et toetada Bethesda Studios ja tagada selle jätkuv edu. Üks mängija väljendas oma põhjuseid digitaalse versiooni ostmiseks, öeldes, et mängu rahaline toetamine toob kaasa rohkem sisu ja arendajate tuge.

Kuigi Bethesda ei ole ametlikke müüginumbreid avaldanud, näitab Starfieldi jõudlus mängu tugevat algust. Kuna mänguringkond ootab pikisilmi uusi värskendusi, näib, et Starfield on Bethesda jaoks end kindlalt tõestanud.

Allikad:

- Steami ülemaailmne müügiedetabel

– GamesIndustry.Biz Twitteri niit