Starfieldi intrigeerivad kõrvalülesanded: uurimine, spionaaž ja eetilised dilemmad

Bethesda väga oodatud mängus Starfield on peidetud aarded ja kõrvalülesanded, mis ootavad avastamist. Mäng pakub tohutut universumit, mis on täis uudishimulikke esemeid, millel pole muud eesmärki kui mängijaid kaunistada ja rõõmustada. Alates korralikult virnastatud uurimismaterjalidest kuni unustatud tööriistade ja mahajäetud võileibadeni – igas Starfieldi nurgas on elektriline võimalus, kutsudes mängijaid neid üles võtma.

See kiusatus võib aga viia ettenägematute tagajärgedeni. Üks mängija sattus United Colonies'i vanglasse vahtpolüstüroolitassi varastamise eest. Selle asemel, et neid tavalisse kambrisse visata, viidi nad UC Vigilance'i pardale, kus nad kuulati üle ja sunniti salajasele missioonile, et imbuda kurikuulsasse Crimson Fleeti piraatide rühma. Järgneb keeruline süžee, mis viib mängijad läbi mitme galaktika, hõlmates vargusi, paljastades saladusi ja navigeerides kosmosenarki ja tegeliku piraadi vahelist ähmast joont.

Ülesannete rida pealkirjaga "Deep Cover" on alles algus Crimson Fleet'i süžeele, mis hõlmab kokku kaheksa ülesannet. Selle otsinguliini eristab see, et see keskendub orgaanilisele avastamisele. Mängijad saadetakse kaugetele planeetidele tähenduslike eesmärkidega, nagu suhete loomine või laevaosade hankimine, mitte aga mõttetu artefaktide kogumine. Vaatamata aeg-ajalt esinevatele kordamishetkedele pakub ülesanderida õrna tasakaalu sõpruse, raskete otsuste ja rikkuse võlu vahel. Selle süžee jooksul tehtud valikud mõjutavad kaaslaste ettekujutust ja sunnivad mängijaid lõpuks valima lojaalsuse vahel Ameerika kolooniatele või karmiinpunasele laevastikule.

Lisaks põnevale Crimson Fleet'i ülesandereale saavad mängijad uurida ka Ryujini missioonide rida. Varjatult Crimson Fleeti piraadina komistavad mängijad töötaotluse Ryujini, Neoni mõjuka ettevõtte jaoks. Selle tehnoloogiaettevõtte korporatiivset redelit tõstes navigeerivad mängijad dünaamilises sotsiaalses süsteemis, mis on täis spionaaži, moraalset ebaselgust ja reetlikku seljatorkimist. See otsinguliin pakub kaabakale teistsuguse vaatenurga, nihkudes traditsiooniliselt tulistamiselt ja tapmiselt kapitalismi salakavala vägivalla poole.

Need kõrvalülesanded ei paku mitte ainult köitvaid lugusid, vaid ka tasuvaid hüvesid. Starfieldil on erinevad fraktsioonid, millega liituda, ning mängijatel on vabadus neid kõiki uurida ja nendega liituda, ilma et peaksid valima.

Lõppkokkuvõttes särab Starfield, kui see juhib mängijaid sujuvalt uurimiselt avastamise, moraalsete dilemmade ja suhete loomiseni, luues oma tohutus universumis kaasahaarava ja kaasahaarava kogemuse. Kuigi peamine ülesannete rida pakub oma võlu, peituvad tõelised pärlid nendes maandatud kõrvalülesannetes, mis lisavad mängu narratiividele sügavust ja keerukust.

