Starfield: Bethesda mängude tõrgete ja veidruste omaksvõtmine

Bethesda Game Studios on juba ammu tuntud oma tõrgeteta ja ettearvamatute mängude poolest ning äsja välja antud Starfield pole erand. Vaatamata tehnilistele raskustele ja kriuksuvatele süsteemidele annavad Bethesda mängude veidrad olukorrad ja vead neile iseloomu ja panevad mängijad tagasi tulema.

Bethesda mängudest tulenevad meemid ja modifikatsioonid on nende identiteedist lahutamatud. Starfield oma hiiglasliku päikesesüsteemi testimise ja mänguhäiretega tugevdab veelgi stuudio "Bugthesda" mainet. Kuigi mõned võivad tõrkeid kritiseerida, muudab need mängude kaootiline ja ettearvamatu olemus meeldejäävaks.

Bethesda seaded tunduvad sageli üldised, lähtudes erinevatest žanritest, nagu kõrgfantaasia, postapokalüpsis ja sci-fi. Kuid see on nende seadete veidrus, mis eristab neid. Starfieldis on mängijad juba avastanud leviteerivad NPC-d, üksteisest põrgatavad kodanikud ning veidrate dialoogide ja ilmetega tegelaskujud.

Need veidrad hetked ei tulene mitte ainult tõrgetest, vaid ka tahtlikest disainivalikutest. Kuigi Bethesda dialoog on varasemate mängudega võrreldes täiustatud, näitab see siiski kaubamärgile omast üldistust, mis lisab mängu võlu. Kaamera, mis suumib tegelaste nägudele kõne ajal sisse, ja nende ebaloomulikud liigutused loovad sürreaalse ja destabiliseeriva efekti, tuletades mängijatele meelde, et need mängud on vaid keerukad mängud.

Bethesda mängude tõrked ja veidrused on inspireerinud sketšikomöödiaid ja meemid, mis näitavad stuudio mõju internetikultuurile. Kuigi vead võivad olla pettumust valmistavad, lisab Bethesda pühendumus modifitseeriva kogukonna edendamisele ja mängijate tekitatud kaose omaksvõtmisele nende mängude lõbusust ja naudingut.

Starfield oma eripärade ja Bethesda ainulaadse mängukujunduse jätkuga tõotab pakkuda mängijatele unustamatut ja kummaliselt kütkestavat kogemust.

Allikad:

– Algallika artikkel

– Lisainfo isiklikest teadmistest