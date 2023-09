Kuidas teenida raha salakauba müügiga Starfieldis

Kokkuvõte: Starfieldis raha teenimine võib olla aeganõudev protsess, kuid protsessi kiirendamiseks on võimalusi. Üks lihtsamaid viise on müüa salakaubaveo, ebaseaduslikke esemeid, nagu näiteks korjatud elundid, mis on leitud vaenlase hoonetest ja laevadest. Salakaubad on tähistatud kollase sümboliga ja seda saab müüa märkimisväärse kasumiga. Parim koht salakauba müümiseks on The Den, The Wolfi süsteemis asuv kosmosejaam. Laeva The Den dokkimiseks peate jõudma jaamast 500 meetri kaugusele. The Den seest leiate Trade Authority'i müüja, kellel on saadaval 11,000 XNUMX krediiti ja kes pakub mugavat asukohta oma salakauba müümiseks.

The Denis salakauba müümisel teid saabumisel ei skaneerita, kuigi tegemist on UC sõjaväestruktuuriga. Trade Authority müüja krediidi lähtestamiseks peate ootama kokku 48 tundi, kas istudes või magades kaks korda 24 tundi. Kaubandusameti ees on teie mugavuse huvides toolid.

Oluline on märkida, et The Den in The Wolf on õige asukoht, kuna seal on ka vana, hävinud Den. Lisaks on võimalus, et võite kosmoses reisides kohata Trade Authority'i kaubalaeva, kuid garanteeritud koha tagamiseks on soovitatav müüa The Denis.

Kui soovite salakaubast saadavat tulu maksimeerida, kaaluge kaubandusoskustesse investeerimist võimalikult varakult. See sotsiaalne oskus võimaldab müüa esemeid 10% kallimalt ja muutub iga auastmega tulutoovamaks.

Üldiselt on salakauba müük Starfieldis tulus viis kiiresti raha teenida. Ärge unustage olla ettevaatlik ja vältige salakaubaga vahelejäämist, kasutades varjestatud lasti või kiiresti piirkonnast välja sõites, enne kui turvakontroll teie laeva kontrollib.

Allikas: IGN – Miranda Sanchez, IGN-i juhendite tegevtoimetaja