Täiustage nende seadetega oma kaasahaaravat kogemust Starfieldis

Kas olete kunagi tahtnud sukelduda sügavamale Starfieldi maailma ja muuta mäng kaasahaaravamaks? Kuigi mängul ei pruugi olla palju mängusiseseid valikuid, mida kohandada, saate oma kogemuse täiustamiseks ja tohutu galaktika veelgi lummavamaks muutmiseks kohandada mõnda seadet.

Kõigepealt kaaluge ujuvate markerite keelamist. Need markerid võivad sageli teie tähelepanu kõrvale juhtida mängu pakutavast hingematvast visuaalist. Selle asemel toetuge maailmas liikumiseks linna ja laevade siltidele. Nii tunnete end ümbritsevaga rohkem seotuna ja suhtlete keskkonna endaga. Kuigi mõnda ülesande eesmärki võib ilma markeriteta olla raskem leida, võite loota, et skanner juhatab teid õiges suunas.

Järgmisena kaaluge ristmiku eemaldamist. See väike täpp teie nägemise keskel võib häirida ja teie tähelepanu mängult kõrvale juhtida. Selle keelamisel muutuvad teie sihtimise ja sihtimise hetked kriitilisemaks, lisades teie tulevahetustele intensiivsust. Siiski pidage meeles, et väikeste esemete korjamine võib ilma ristmikuta olla keerulisem. Kui teile meeldib mängida kolmandas isikus, pole teil ka ristkülikut, kuid saate ajutiselt aktiveerida skanneri, et seda asendada.

Kui otsite kõrgendatud realismitunnet, proovige mängu muusika välja lülitada. See võimaldab teil täielikult sukelduda Starfieldi universumi helidesse, alates elavatest linnadest kuni vägivaldsete tulistamisteni. Heliriba eemaldamisel kogete mängu täielikult praeguses hetkes, muutes kogemuse köitvamaks. Pange tähele, et diegeetiline muusika, näiteks see, mida esitatakse artefakti ülesvõtmisel, on endiselt kuuldav.

Lisaks kaaluge kile tera intensiivsuse reguleerimist. Kuigi filmitera lisab teatud esteetilist külgetõmmet, võib selle keelamine anda selgema pildi ja muuta öise taeva elavamaks. Siiski pidage meeles, et teatud visuaalsed elemendid võivad ilma kileteralisuseta välja näha teisiti, eriti kui FSR 2 on lubatud.

Samuti võib dialoogi subtiitrid välja lülitada, välja arvatud juhul, kui see on juurdepääsetavuse tõttu vajalik. Kui usaldate dialoogi neelamisel ainult oma kõrvu, saate Starfieldi visuaalset jutuvestmist täielikult hinnata.

Need seaded on alles algus teie Starfieldi kaasahaarava kogemuse täiustamiseks. Võite uurida ka muude valikute väljalülitamist, nagu „Näita üksuse teavet HUD-is”, kahjustuste numbrite väljalülitamist või isegi turvise peitmist, kui mängite kolmandas isikus. Katsetage neid seadeid, et leida oma mängustiili jaoks ideaalne tasakaal.

Allikad:

Starfieldi mäng, autor Bethesda Softworks