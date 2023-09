Starfield ületas Steamis Skyrimi samaaegse mängija rekordi

Starfield, Bethesda oodatud kosmosemäng, jätkab rekordite purustamist alates selle ilmumisest. Mäng on nüüd ületanud Skyrimi samaaegsete mängijate arvu Steamis, jõudes samal ajal 330,723 287,411 mängijani. See arv ületab Skyrimi rekordi – 2011 XNUMX samaaegset mängijat, mis püstitati XNUMX. aastal.

Tasub märkida, et need arvud põhinevad ainult Steami mängijatel, kuna Starfield on Game Passi kaudu saadaval ka arvutis ja Xboxi konsoolidel. Xboxi juht Phil Spencer on varem teatanud, et Starfield oli 7. septembril juba kogunud üle miljoni mängija kõigilt platvormidelt.

Kuigi Starfieldi turuletoomist peetakse suuremaks kui ükski seni Fallout mäng, jääb see siiski alla samaaegsete mängijate arvule, milleni Fallout 4 2015. aastal jõudis. Fallout 4 saavutas väljalaske ajal peaaegu 473,000 76 samaaegse mängija. Starfield toimib aga oluliselt paremini kui Fallout 32,982, mis jõudis 2020. aastal maksimaalselt XNUMX XNUMX mängijani.

Vaatamata sellele, et Starfield ei ületa teiste populaarsete RPG-de, nagu Baldur's Gate 3, samaaegsete mängijate arvu, on Starfield saavutanud Steami suurima mängu viienda koha. Praegu asub see PUBG: Battlegroundsi, Baldur's Gate 3, Dota 2 ja Counter-Strike: Global Offensive'i taga.

Starfieldi edu alates selle käivitamisest näitab kõrget ootusärevust ja huvi mängu vastu. Kuna mängijad jätkavad selle kaasahaarava RPG mänguruumi avaruse uurimist, on huvitav näha, kuidas see tulevikus teiste populaarsete mängudega võrreldes läheb.

Allikad: arendaja kommentaarid, SteamDB kirjed