Starfield saab ametliku modifikatsioonitoe 2024. aastal

By

Bethesda arendusjuhi Todd Howardi sõnul saab Starfield ametliku modifikatsioonituge 2024. aastal. Kuigi konkreetset väljalaskekuupäeva ei antud, vihjas Howard, et modifikatsioonitugi rakendatakse tõenäoliselt Creation Kit'i kaudu, mida varem kasutati Fallouti jaoks. 4 ja The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Modifikatsioonitugi võimaldab mängijatel mängu muuta ja kohandada, laiendades selle võimalusi. Howard mainis: "Kui modifikatsioonid on toetatud, saate teha peaaegu kõike, täpselt nagu meie eelmistes mängudes. Modifikatsioonitugi on saadaval järgmisel aastal ja me armastame ka modifikatsioone, nii et läheme kõik sisse.

Fallout 4 ja Skyrimi loomiskomplektid andsid mängijatele samu tööriistu, mida Bethesda kasutas mängude loomisel. See võimaldas hõlpsamini arendada täiustatud modifikatsioone. On loogiline eeldada, et Starfieldi Creation Kit'i versioon ilmub aasta pärast mängu käivitamist, sarnaselt selle eelkäijate väljalaskeaegadega.

Vaatamata ametliku moditoe puudumisele on mängijad Starfieldi jaoks juba loonud mitmesuguseid modifikatsioone. Need ulatuvad omapärasest ja ebatavalisest loomingust praktilisemate lisadeni, nagu DLSS-i tugi ja vaatevälja liugur. Mängijad töötasid välja isegi modifikatsiooni, et käsitleda seda, mida IGN nimetas "šokeerivalt halvaks" varude haldussüsteemiks.

Kuigi mitteametlike modifikatsioonide installimine võib mängu saavutusi keelata, on pühendunud modderid leidnud viise selle piirangu ületamiseks. Nad on teinud muudatusi, et taastada võimalus saavutusi teenida isegi installitud modifikatsioonide korral.

Starfieldi modifikatsioonide ja mängu muude aspektide installimise kohta lisateabe saamiseks pakub IGN põhjalikku Starfieldi juhendit. Lisaks saavad fännid tutvuda uute Starfieldi kaupadega, mis on saadaval IGN Store'is.

IGN-i ülevaates sai Starfield hinnangu 7/10, kiites selle ulatuslike rollimängude ja nauditava võitluse eest. Vaatamata väljakutsetele on mäng endiselt tugev.

Mõisted:

– Modifikatsiooni tugi: funktsioon, mis võimaldab mängijatel muuta ja kohandada mängu elemente lisades või muutes.

– Loomiskomplekt: Bethesda pakutav tööriistade komplekt, mis võimaldab mängijatel mängu varade ja funktsioonide abil modifikatsioone arendada.

Allikad:

- Famitsu (tõlkinud IGN)

- IGN