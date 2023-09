Modifikatsioonihullus: loovuse vallandamine Starfieldis

Vaid ühe nädala jooksul pärast selle avaldamist on modifitseerimiskogukond NexusModsis juba loonud muljetavaldava hulga Starfieldi modifikatsioone. Kuigi paljud neist modifikatsioonidest pakuvad praktilisi mängutäiustusi ja visuaalseid täiustusi, on mängus ka veetlev kollektsioon kergemaid ja veidramaid täiendusi.

Üks silmapaistev mod on Vasco Retexture, mille on loonud modder Bulwarkhd. See modifikatsioon muudab roboti kaaslase Starfieldis kellekski muuks kui Thomas the Tank Engine'iks. Olge aga ettevaatlik, sest rääkiva Thomase nägemine võib olla kergelt rahutuks tegev, meenutades keerulist Frankensteini loomingut.

Teine lemmik mängijate seas on J8ooti Garfieldi mod. See mod muudab peamenüü austusavalduseks lasanjet armastavale oranžile kassile. Nime nutikas riimimine lisab sellele modifikatsioonile täiendava võlu.

Modders on Starfieldi lisanud ka kuulsaid tegelasi teistest videomängudest. XDAEMONIUMX lõi Isaac Clarke’i modifikatsiooni Dead Space’i seeriast, integreerides tegelase sujuvalt Starfieldi kaevandusjutustusse. ACACYN aga lõi Samus Arani modifikatsiooni, mis võimaldab mängijatel kehastada ikoonilist Metroidi vastu võitlevat pearahakütti koos kohandatud laevaga.

PlayStationi fännid on leidnud viise, kuidas tuua oma armastatud konsool Xboxi eksklusiivsesse Starfieldi. Ükskõik, kas see on taskulambi muutmine PlayStationi logo kuvamiseks, kontrolleri ikoonide muutmine või päevasõnumile räige "Playstation Exclusive" bänneri lisamine, need modifikatsioonid näitavad mänguringkonna pühendumust.

Xboxi meeskonna fännidele on ka valikuid. Modder Bub pakub modi, mis eemaldab korduvad õhkutõusmise, maandumise ja dokkimise animatsioonid, mille tulemuseks on kiirem üleminek uutele asukohtadele. Kuigi see võib mängukiirust suurendada, väidavad mõned mängijad, et see katkestab keelekümbluse.

Ixion XVII võttis vastu kapriissema lähenemise, trotsides füüsikaseadusi, võimaldades mängijatel kogeda väiksemat gravitatsiooni, mille tulemuseks on lõputud lennukite jõul lendamine üle tähtede. Lisaks lõi Zzyxzz modi, mis eemaldab võitlusmuusika, pakkudes rahulikumat ja atmosfäärilisemat õhkkonda.

Lisaks nendele lõbusatele modifikatsioonidele on mängijad Starfieldis kohanud ka meelelahutuslikke vigu, nagu Bethesda mängudes tavaks. Nende lõbusate tõrgete kokkuvõtteks pakub Victoria artikkel nauditavat lugemist.

Selle kasvava modifikatsioonide valikuga saavad Starfieldi mängijad tõeliselt vallandada oma loovuse ja kohandada mängu vastavalt oma eelistustele, olgu selleks siis kuulsate tegelaste lisamine, mängumehaanika kohandamine või lihtsalt oma tähtedevahelistesse seiklustesse pisut kergemeelsuse süstimine.

Allikad:

- Bulwarkhd (Vasco Retexture mod)

- J8oot (Garfield mod)

- XDAEMONIUMX (Isaac Clarke mod)

- ACACYN (Samus Aran mod)

- Chachinito (Playstationi modifikatsioonid)

- Bub (animatsiooni mod)

- Ixion XVII (gravitatsiooni mod)

- Zzyxzz (muusika mod)

– Victoria artikkel Starfieldi vigade kohta