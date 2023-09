Ebareaalne koerte puudumine Starfieldis: fännid tahavad oma karvaseid sõpru

Bethesda uusim hittmäng Starfield on pälvinud nii kiitust kui ka kriitikat. Üks aspekt, mida isegi mängufännid peavad segaseks, on aga koerte puudumine. Redditi kasutaja u/Hbimajorv väljendas oma rahulolematust, väites, et koerte puudumine on Starfieldi kõige ebareaalsem osa.

Mängus oleva esemekirjelduse kohaselt on teatud koeratõud väidetavalt välja surnud. See selgitus on pannud fännid spekuleerima, et kõiki kasse ja koeri on tabanud sama saatus. u/Hbimajorv väidab, et see on ebareaalne, sest inimesed on alati näinud palju vaeva, et oma lemmikloomi kaitsta ja nende eest hoolitseda, isegi rasketes olukordades.

Fännid kommentaarides nõustusid u/Hbimajorviga, väites, et lemmikloomade puudumine rikkus nende jaoks keelekümbluse. Nad usuvad, et mängijatel oleks pidanud olema võimalus päästa koeri väljasuremisest, arvestades tugevat sidet inimeste ja nende neljajalgsete kaaslaste vahel.

Huvitav on see, et kuigi koerte puudumine on märkimisväärne probleem, on mõned fännid märganud ka kasside puudumist Starfieldis. Kassidega seotud varajased turundusmaterjalid on viinud spekulatsioonideni, et nad võidi mängust täielikult välja jätta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et koerte puudumine Starfieldis tekitab fännide seas vaidlusi. Paljud peavad seda inimeste ja nende lemmikloomade vahelist sidet arvestades ebareaalseks. Kuigi mäng pakub selgitusi nende puudumisele, ei suuda see rahuldada fännide soovi saada oma karvased sõbrad virtuaalses universumis enda kõrvale.

Allikad: Reddit, Bethesda.