Starfieldi oskuste süsteemi mõistmine: juhend

Starfield, Bethesda oodatud RPG-mäng, sisaldab oskuste süsteemi, mida juhivad peamiselt statistika ja juhus. Erinevalt eelmistest Bethesda mängudest, kus oskuse arendamine põhines seotud toimingute sooritamisel, nõuab Starfield mängijatelt oskuspunktide abil konkreetsete oskuste ostmist, enne kui nad saavad nendes valdkondades täiustada.

Alustades tegelaskuju loomise protsessist, saavad mängijad valida erinevate biograafiliste taustade hulgast, mis pakuvad erinevaid oskusi. Need oskused avatakse taseme tõstmisel teenitud oskuspunktide abil. Igal oskusel on neli auastet ja kõrgemale tasemele jõudmiseks tuleb täita selle oskusega seotud konkreetsed väljakutsed.

Oluline on märkida, et mõne väljakutse saab lahti lukustada alles siis, kui vastavad oskused on ostetud. See tähendab, et mängijad võivad leida end sooritamas tegevusi ilma teatud oskuste osas edusamme tegemata. Mängu ja oskuste arendamise optimeerimiseks on soovitatav valida taust ja oskused, mis sobivad teie soovitud mängustiiliga.

Starfieldis tuleb varakult omandada mitmeid olulisi oskusi. Nende hulka kuuluvad raskuste tõstmine, mis suurendab kandevõimet; heaolu, mis annab rohkem tervist; kaubandus, mis parandab ostu- ja müügihindu; veenmine, mis suurendab NPC-de veenmise võimalusi; puhastamine, mis parandab esemete avastamist; ballistika või laserid, mis suurendavad teatud tüüpi relvadega kahju; ja mitmesugused relvatunnistused.

Teiste oluliste oskuste hulka kuuluvad meditsiin parandavate esemete tõhususe suurendamiseks, uuringud täiustatud skannimisvõimaluste jaoks, Boost Pack Training reaktiivpaki jõudluse parandamiseks ja turvalisus täiustatud lukkude häkkimiseks.

Kuigi nimetatud oskused hõlmavad mitmesuguseid mängus levinud tegevusi, väärib märkimist, et teatud oskused võivad areneda samaaegselt. Näiteks võitlusoskused nõuavad sageli vaenlaste tapmist, mis võib viia kahjude saamiseni. See võib omakorda aidata kaasa heaolu- või meditsiinioskuste edenemisele. Samamoodi võivad sünergistuda sellised oskused nagu pühkimine, raskuste tõstmine ja kaubandus, kuna rüüstamine, materjalide kandmine ja nende müüjatele müümine võivad kõik edu saavutada.

Starfieldis puudub tasemepiirang, mis võimaldab mängijatel jätkata edenemist isegi kõrgematel tasemetel. Kuigi lugupidamine pole võimalik, annab iga oskuse maksimeerimise võimalus paindlikkuse erinevate mängustiilidega katsetamiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Starfieldi oskuste süsteemi mõistmine on tegelase tõhusaks arendamiseks ülioluline. Valides hoolikalt teie mängustiiliga kooskõlas olevad oskused ja järjepidevalt väljakutseid täites saate luua mitmekülgse tegelase, kes on valmis galaktika väljakutsetes navigeerima.

