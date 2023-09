Starfield: Digipikkidega lukkude valimise juhend

Bethesda on oma eelseisva mängu Starfieldi lukustusmehaanikas oluliselt muutnud. Kadunud on traditsioonilised trummel- ja tihvtilukud, millega oleme nende RPG-des harjunud. Selle asemel on nad kasutusele võtnud uhked uued digilukud. Kui teil on raske kohaneda selle uue uste avamise ja väärtuslike esemete varastamise meetodiga, ärge muretsege. Meil on teile abiks kiire juhend.

Kuidas lukke valida

Starfieldis hõlmab lukustamine võtmete sisestamist ümmargustesse lukkudesse, millel on teatud arv tühikuid, mis tuleb õige võtmega täita. Teie ekraani paremal küljel kuvatakse saadaolevad klahvid, millest igaühel on erinev arv tihvte. Vasakul näete lukku ennast, keerukamatel lukkudel on lihtsamatega võrreldes rohkem rõngaid.

Lukustamise lihtsamaks muutmiseks on soovitatav keskenduda oma turvaoskuste taseme tõstmisele mängu alguses. Selle tulemusel tõstetakse lukud siniselt esile, kui hõljutate kursorit neile sobivate võtmete kohal. Nii saate hõlpsasti tuvastada, millised võtmed lukus olevate rõngaste igal tasemel töötavad.

Kui proovite lukku valida, võite leida võtmeid, mis sobivad ainult ühe kihi või luku tasemega, samas kui teised võivad töötada mitmel kihil. Teie eesmärk on pöörata ja sisestada võtmed, et täita kõik tühimikud ja järk-järgult eemaldada kihid.

Starfieldis lukkude valimine nõuab varasemate Bethesda mängude traditsiooniliste lukkudega võrreldes rohkem läbimõtlemist ja planeerimist. Ärge kasutage ära võtmeid, mida hiljem vajate, kuna need sobivad praegu kasutatava kihiga. Parim on alustada klahvidest, millel on rohkem tihvte, kuna neil on sageli spetsiifilisem paigutus. Vähema tihvtiga võtmetel on laiem kasutusala.

Kui kohtate asjatundlikku lukku, leidke aega, et sirvida läbi saadaolevad võtmed ja pöörata need õigesse asendisse. Pange tähele, millised klahvid sobivad iga kihiga, enne kui asute need oma kohale asetama. Kui teete vea, saate oma samme kihtide kaudu uuesti jälgida, kui teil on vaba digipikk. Kannatlikkuse ja hoolika kaalutlusega peaksite siiski suutma enamiku lukke avada, ilma et peaksite neid uuesti otsima.

Lõpuks on kasulik näpunäide säästa saast. Enne kui proovite valida meistritasemel kasti või ust, mida soovite tõesti avada, salvestage oma mäng. Nii saate segaduse korral uuesti laadida. Kuigi see võib tunduda petmisena, ei kuule kosmose avarustes keegi sind petmas.

Kust leida Digipicksi

Digipikke võib leida kogu Starfieldist. Need on hajutatud baasides ja vaenlase laagrites ning neid saab hankida ka surnud vaenlase surnukehade rüüstamisel. Lisaks, kui teil on taskuvarguse oskused, saate elavate vaenlaste käest hankida digipikke. Lisaks pakuvad müüjad ostmiseks digipicke, tavaliselt 35 krediidi eest. Soovitav on varuda digipikke, et neid oleks alati käepärast. Sa ei tahaks sattuda sügaval koopas asuvale lukustatud meistriliigale ilma vahendita selle avamiseks.

