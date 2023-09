Uues kosmoserollis Starfield on populaarne tegelane Sam Coe

Bethesda kosmosemängu RPG Starfield biseksuaalne kaaslane Sam Coe on mängijate seas kiiresti lemmikuks saanud. Häälnäitleja Elias Toufexise kehastatud Sam Coe paistab silma oma räige kauboihõngu ja omapärase häälega. Toufexis, kes on tuntud oma rollide poolest Adam Jensenina Deus Ex mängudes ja L'ak filmis Star Trek: Discovery, andis oma loomingulise panuse Sam Coe arendamisse, muutes temast mitmekülgse ja võrreldava tegelase. Hoolimata mõnede konservatiivsete mängijate vastureaktsioonist, kujutas Toufexis Sam Coe'd uhkelt biseksuaalina, rõhutades mitmekesisuse ja esindatuse tähtsust mängudes. Tegelase romantilised võimalused on avatud igast soost mängijatele. Toufexis paljastas ka, et jumaldas algusest peale Sam Coe’d, kuna tegelaskujul oli endaga palju sarnasusi.

Toufexis jagas ka oma mõtteid tehisintellekti võimaliku mõju kohta häälnäitlejatööstusele. Kuigi ta usub, et tehisintellekt ei saa päris näitlejaid täielikult asendada, tunnistab ta, et see võib võtta ära teatud rollid ja töövõimalused. Oma erilise hääle ja ikooniliste esitustega nagu Sam Coe tunneb Toufexis, et suured rollid jäävad AI replikatsiooni eest tõenäoliselt kaitstuks. Siiski rõhutab ta näitlejate elatise kaitsmise ja nende hääle loata kasutamise vastu kasumi või edutamise eesmärgil. Üldiselt on Toufexis endiselt optimistlik, et inimesed hindavad ja otsivad ka edaspidi tõelise näitlemise ja tehisintellekti loodud häälte autentsust.

Allikas: artikkel

**Definitsioonid:**

– RPG: rollimäng

– Kaaslane: mittemängija tegelane (NPC), kes saab mängijaga kaaslaseks liituda ja pakub sageli mängus täiendavat tuge või süžeed.

– Häälnäitleja: esineja, kes laenab oma hääle tegelastele videomängudes, animatsioonides ja muudes meediavormides.

– Biseksuaalne: Meeldib nii isastele kui ka naistele.

– Tagasilöök: negatiivne või vaenulik reaktsioon.

– Esitus: erinevate isikute või rühmade kujutamine või kujutamine meedias, näiteks mängudes, et kajastada ja kaasata erinevaid identiteete ja kogemusi.

