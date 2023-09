Starfieldi eelpostide rajamine: ressursside kogumise juhend

Starfieldi eelpostide ehitamine on ülioluline mehaanik, mis võimaldab mängijatel koguda hulgi ressursse, mida saab seejärel seikluse ajal esemete meisterdamiseks ja versiooniuuendusteks kasutada. Starfieldis on mängijatel vabadus luua eelposte kõikjal universumis, kus nad soovivad, viies baaside ehitamise funktsiooni Fallout 4-st järgmisele tasemele. Kuigi mäng ei paku pikka õpetust eelpostide ehitamiseks, on see äärmiselt abivalmis mehaanik, mis võimaldab mängijatel omandada tohutul hulgal ressursse ilma krediiti kulutamata.

Starfieldis eelposti ehitamise alustamiseks peavad mängijad avama skanneri ja valima valiku "Outpost". See kuvab eelposti kummituse, mis näitab, kuhu seda ehitada saab. Ekraani paremas ülanurgas kuvatakse menüü, mis loetleb läheduses saadaolevad ressursid ja mängijad peaksid püüdma koguda võimalikult palju neid ressursse (sihiks võtta vähemalt neli). Kui sobiv asukoht on leitud, saab eelposti paigutada.

Pärast eelposti paigutamist sisenevad mängijad ehitusrežiimi. Parema nähtavuse huvides on soovitatav lülituda ala pealtvaatele. Ehitusrežiimis peavad mängijad ehitama ekstraktorid, salvestusseadmed ja toiteallikad. Ekstraktorid tuleks asetada maapinnal leiduvate ressursside soontele ja mängijad peaksid püüdma mahutada võimalikult palju antud alale. Hoidlad tuleks ehitada lähtuvalt kaevandatavate ressursside tüübist – tahked, vedelad või gaasilised. Ekstraktorid peavad olema ühendatud salvestusüksustega ja seda saab teha, hõljutades kursorit ekstraktori kohal, valides „Loo väljundlink” ja lohistades punase joone vastavasse salvestuskonteinerisse. Lõpuks on ekstraktoride toiteks vaja toiteallikaid, nagu päikesepaneelid või kütusega generaatorid.

Kuigi Starfieldis pole eelpostide ehitamiseks absoluutset "parimat" asukohta, on selle mehaaniku eeliste maksimeerimiseks soovitatav ehitada erinevatele planeetidele mitu eelposti. Enne eelpostide loomist peaksid mängijad planeete skannima, et teha kindlaks oma olemasolevad ressursid. Viie või enama ressursiga planeete tasub uurida. Mõned eelposti ehitamiseks soovitatud planeedid on Jemison, mis pakub vett, kloori, pliid, argooni ja klorosilaane; Kreet, mis pakub vett, heelium-3, rauda, ​​pliid, argooni, alkaane, hõbedat ja neooni; Zamka, mis pakub vett, heelium-3, vaske, niklit, rauda, ​​uraani, koobaltit ja vanaadiumi; ja Maheo 2, mis pakub vett, heelium-3, vaske, rauda, ​​pliid, alkaane, tetrafluoriide ja ütterbiumi – haruldast ja väärtuslikku ressurssi, mida leidub mängus vaid 34 planeedil ja kuul.

Üldiselt on Starfieldis eelpostide ehitamine rahuldust pakkuv ja tõhus viis ressursside kogumiseks ja mängu täiustamiseks. Kohtade strateegilise valiku ning väljatõmbeseadmete, salvestusseadmete ja toiteallikate nõuetekohase ehitamise abil saavad mängijad kogu seikluse jooksul tagada väärtuslike ressursside pideva tarnimise.

