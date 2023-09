Parimad omadused, mida Starfieldis valida: juhend

Starfieldis võib oma tegelaskuju jaoks õigete omaduste valimine oluliselt mõjutada teie mängu. Need omadused võimaldavad teil luua oma tegelase identiteeti, mis ületab nende taustaoskused. Kuigi teie mängustiili eelistused mõjutavad teie tausta valikut, ei saa tunnuseid pärast mängu alustamist lisada. Seetõttu on oluline valida targalt. Siin on mõned meie meeskonna lemmikomadused ja miks me neid soovitame.

1. Laste asjad: selle omadusega saate oma vanematelt tasuta esemeid saada. Kuigi maksate neile tehniliselt igal nädalal, ületab nende pakutava summa teie pakutava summa. Nende pakutavad varased relvad ja esemed võivad olla väga kasulikud ja on selle omaduse jaoks eksklusiivsed. Ärge unustage külastada oma vanemaid, kui nad jätavad teile The Lodge'i kirja. Olenemata sellest, kui rikkaks te saate, peate neile igal mängunädalal maksma ainult 500 krediiti.

2. Unistuste kodu: Starfieldis korteri soetamine on võimalik, kuid miski pole võrreldav Dream Home'iga. See omadus annab teile juurdepääsu sellele luksuslikule eluruumile, muutes selle eliidi valikuks. Unistuste kodu ja selle hankimise kohta lisateabe saamiseks vaadake kaasasolevat ressurssi.

3. Ekstravert või introvert: olenevalt sellest, kas plaanite reisida koos kaaslasega või üksi, annab ühe neist omadustest valides sobiva hoo. Kuna kaaslase olemasolu on kasulik täiendava toe või salvestusmahu jaoks, kipub ekstravertne omadus olema parem valik.

4. Fraktsiooni kuuluvuse tunnused: Freestar Collective Settler, Neon Street Rat või United Colonies Native omadused võimaldavad boonusdialoogivalikuid ja pakuvad eeliseid vastavatel fraktsioonimissioonidel. Need omadused võivad teie kaasahaaravat rollimängukogemust täiustada.

5. Religioosse kuuluvuse tunnused: Kui valite oma usulisteks kuuluvusteks Tõstetud valgustatud, Ülestõusnud universaalse või Mao embuse, saate mängus erinevaid vestlusvõimalusi ja preemiaid. Kuigi valgustatud ja universaalsed religioonid on väljakujunenud süsteemides populaarsed, pakub mao embuse tunnus huvitavaid eeliseid, nagu kerge O2 ja tervisehuviline, ning ka eristatavad ja lõbusad vestlusvalikud.

Pidage meeles, et kui leiate, et konkreetne omadus teie mängustiiliga ei sobi, saate selle mängu ajal eemaldada. Selle kohta lisateabe saamiseks vaadake kaasasolevat ressurssi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Starfieldis õigete omaduste valimine on nauditava ja isikupärastatud mängukogemuse jaoks ülioluline. Arvestage oma mängustiili eelistusi ja valige omadused, mis sobivad teie tegelase identiteedi ja eesmärkidega. Head mängimist!

