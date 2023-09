Spotify tutvustab isikupärastatud esitusloendit "Daylist", mis kohandub teie meeleoluga

Spotify jätkab oma isikupärastatud esitusloendite kollektsiooni täiustamist, võttes kasutusele oma uusima funktsiooni, päevaloendi. See pidevalt arenev esitusloend on loodud kohanema teie meeleoluga kogu päeva jooksul, pakkudes ainulaadset kuulamiskogemust, mis on kohandatud igale kasutajale.

Discovery Weekly, On Repeat ja žanrimikside ridadega ühinev päevaloend on pidevalt värskendatav esitusloend, mille eesmärk on rahuldada "teie iga versiooni". Esitusloendit värskendatakse mitu korda päevas, lisades uusi lugusid ja pealkirju, mis põhinevad teie ajaloolisel seotusel Spotify rakendusega.

Näiteks kui kuulate tavaliselt hommikuti rõõmsat ja rõõmsat muusikat, võib päevaloend soovitada esitusloendit pealkirjaga „magamistoa pop-bänner varahommikul”. Lisaks nendele omapärastele subtiitritele avastate iga kord, kui esitusloendit värskendatakse, uusi lugusid ja värskendatud pealkirja.

See uus funktsioon põhineb Spotify arusaamal muusika metaandmetest, mis võimaldas selle aasta alguses Niche Mixide käivitada. Nišimiksid võimaldasid kasutajatel sisestada konkreetseid tegevusi, vibratsioone või esteetikat, et saada vastutasuks kohandatud esitusloend. Päevaloendiga ühendab Spotify need vibratsioonid teie Spotify kasutusandmetega, et luua kõik-ühes esitusloend, mis esitleb teie eelistatud muusikat kogu päeva jooksul.

Esitusloendit värskendatakse sageli, hõlmates "nišimuusikat ja mikrožanre", mida tavaliselt teatud kellaaegadel päevas ja nädalas voogesitate. Lisaks kohandub päevaloendi graafika kellaaja kajastamiseks, minnes hommikusest eredalt kollakast toonist päikeseloojanguvärvidele õhtul ja tumedamale mustale hilisõhtuseks kuulamiseks.

Lisaks on päevaloendil sotsiaalmeedia jaoks loodud sisseehitatud jagamisfunktsioon. Kasutajad saavad hõlpsasti jagada valmis ekraanipilti, isikupärastatud kleebist või kohandatavat jagamiskaarti, et oma päevanimekirja sõpradele ja jälgijatele tutvustada. Mugavaks juurdepääsuks saab esitusloendi salvestada ka kasutaja raamatukogusse.

Daylist on saadaval nii tasuta kui ka Premium-kasutajatele ingliskeelsetel turgudel, sealhulgas USA-s, Kanadas, Ühendkuningriigis, Austraalias, Uus-Meremaal ja Iirimaal. Spotify kavatseb lähikuudel laiendada kättesaadavust rohkematele kasutajatele kogu maailmas.

