Kuuldavasti on iPhone 15 Pro vaigistuslüliti asemel toimingunupp

Apple'i tulevasel lipulaeval nutitelefonil iPhone 15 Pro on vaigistuslüliti asemel eeldatavasti toimingunupp, vastavalt lekkinud pildile, mis ilmus veebis vaid mõni tund enne telefoni ametlikku debüüti koos iPhone 15 Pro Maxiga Apple'i Wonderlusti esitlusel. sündmus. Tuntud nutitelefoni korpuse tootja postitatud lekkinud pildil on helitugevuse klapi kohal kolmas nupp, mis asendab traditsioonilist vaigistuslülitit, mida Apple on oma iPhone'ides aastaid kasutanud.

See kuulujutt ühtib varasemate aruannetega, mis viitavad sellele, et iPhone 15 tootevaliku Pro mudelid on varustatud nupuga Action, mis sarnaneb eelmisel aastal turule toodud Apple Watch Ultraga. Korpuse valmistaja Spigen on näiliselt kinnitanud selle uue nupu olemasolu, jagades pilti nutitelefoni korpusest, mis seda sisaldab.

See pole esimene kord, kui nupp Action on lekkinud. Juunis postitati Weibosse iPhone 15 Pro kaitseümbriste pildid, mis näitasid helitugevusklahvide kohal olevat kolmandat nuppu. Kuigi Apple ei ole selle uue riistvarafunktsiooni kohta ametlikke teadaandeid teinud, näitavad allikad, et nupp Action on programmeeritav, võimaldades kasutajatel teha erinevaid toiminguid, nagu näiteks fookusrežiimide vahetamine, juurdepääsetavuse funktsioonide aktiveerimine, taskulambi kasutamine või kaamera käivitamine.

Lisateavet nupu Action ja muude iPhone 15 Pro funktsioonide kohta avaldatakse Apple'i Wonderlusti käivitamise ajal, mis algab täna õhtul. Sündmuse ja selle teadetega kursis hoidmiseks külastage Gadgets 360.

