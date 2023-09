Spetsialiseeritud väljalase uus Roubaix SL8 Endurance maanteeratas

Specialized avalikustas oma populaarse Roubaix kestvussõiduratta viimase versiooni nimega Roubaix SL8. See uus mudel on saadaval erinevate spetsifikatsioonidega ja on Tarmac SL8 järglane. Kuigi varasemat Roubaix SL7 polnud, soovis Specialized tuua oma tippmudelid sama nime alla.

Roubaix on oma süsinikkiust raami ja uuendusliku Futureshocki vedrustustehnoloogiaga olnud peaaegu kaks aastakümmet Specializedi tootevaliku tugisammas. See saavutas kuulsuse, kui Peter Sagan sõitis sellega 2016. aastal Pariisi-Roubaix' võiduni. Specialized väidab, et Roubaix SL8 on kestvusteede kategooria kiireim jalgratas, millel on optimeeritud aerodünaamika, mis välistab nelja vatise takistuse.

Parema aerodünaamika saavutamiseks on Roubaix SL8-l uus kahvli kuju, muudetud torude disain ja langetatud istmetugi. Specialized on süsinikkiu paigutuse optimeerimise kaudu vähendanud ka raami kaalu 50 grammi võrra. Raami geomeetria jääb suures osas muutumatuks, välja arvatud 10 mm kõrguse tõus ees, et mahutada uus Future Shock vedrustussüsteem.

Future Shockist rääkides tutvustab Roubaix SL8 uhiuut Future Shock 3.0 platvormi. See esivedrustussüsteem tagab 20 mm käigu ja 30 mm virna kõrguse reguleerimise, suurendades mugavust ja vastavust. See on saadaval kolmes eritasemes ja pakub kohandamiseks viit vedrukiirust ja täiendavaid eellaadimisseibe. Tipptasemel 3.3 seade on sujuvama sõidu tagamiseks hüdrauliliselt summutatud, samas kui 3.2 ühikutel on eelseadistatud kompressioon maksimaalse sujuvuse tagamiseks. 3.1 ühikutel on reguleeritav eelkoormus.

Tasakaalustatud sõidutunde loomiseks töötas Specialized välja oma Pavé istmeposti ja langetatud istmeposti klambri disaini, mida tuntakse Aftershocki tehnoloogiana. Istmeposti süsiniku paigutus vähendab lööke ja vibratsiooni, parandades samal ajal jõuülekannet. Specializedi sõnul vähendab Roubaix SL8 võrreldes teiste maanteeratastega 53% esialgseid lööke juhtraual.

Roubaix SL8 on saadaval seitsme mudelina, S-Worksi versioonil on Sram Red AXS rühmakomplekt ja Roval Terra CLX II rattapaar. Kohandatud ehituste jaoks on saadaval ka S-Worksi raamikomplekt. Ülejäänud mudelid on saadaval mitme värvivalikuga ning sisaldavad Shimano ja Srami komponentide segu.

Üldiselt esindab Specialized Roubaix SL8 märkimisväärset uuendust aerodünaamikas, vedrustuse tehnoloogias ja sõidumugavuses, muutes selle ideaalseks valikuks vastupidavusele orienteeritud jalgratturitele.

Mõisted:

– Endurance maanteejalgratas: maanteeratta tüüp, mis on mõeldud pikamaasõitudeks, pakkudes mugavust ja stabiilsust.

– Futureshocki vedrustuse tehnoloogia: esivedrustussüsteem, mis neelab lööke ja vibratsiooni, et tagada sujuvam sõit.

– Süsinikkiust paigutus: süsinikkiust lehtede paigutus ja suund komposiitmaterjali sees, mis mõjutab raami üldist tugevust ja jäikust.

– Aerodünaamika: uurib, kuidas õhk liigub ümber objektide, näiteks jalgratta, et vähendada takistust ja parandada jõudlust.

Allikad: Specialized