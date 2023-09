SpaceX püstitas rekordi 62. aasta lansseerimisega

SpaceX jätkab rekordite purustamist, kui käivitas oma aasta 62. missiooni, mis tähistab ettevõtte jaoks järjekordset verstaposti. Falcon 9 raketti kasutanud missioon toimus NASA Kennedy kosmosekeskuses Floridas. See tõstab SpaceXi Falcon 9 või Falcon Heavy startide koguarvu viimase 12 kuu jooksul 83-ni.

Tegevjuht Elon Musk teatas, et lähikuudel stardisagedus suureneb, eesmärgiga teha selle aasta lõpuks 10 Falconi lendu kuus ja järgmisel aastal 12 lendu kuus. SpaceX on 10-päevase perioodi jooksul saavutanud juba 30 Falconi starti, eesmärgiga muuta see edasiliikumiseks normiks.

SpaceX ei juhi maailmas mitte ainult startide arvu poolest, vaid juhib ka tänavu orbiidile lastud lasti kogumassi poolest. 2023. aasta esimesel poolel toimetas SpaceX orbiidile umbes 447 tonni lasti, mis moodustab umbes 80 protsenti kogu maailmas orbiidile saadetud materjalist.

SpaceXi edu võib seostada mitme teguriga, sealhulgas esimese astme võimendite ja kandevõimekatete taaskasutamine. Ettevõte on vähendanud ka oma stardiplatvormide tööaegu, kusjuures Florida stardiplatvormil on missioonide vahel vähem kui neli päeva. Californias asuv lääneranniku stardiplatvorm on korraldanud 18 Falcon 9 missiooni, kuid iga missiooni seadistamine võtab vanema konstruktsiooni tõttu kauem aega.

SpaceXi kasvav stardisagedus on toonud kaasa ka muudatusi operatsioonides USA kosmosejõudude idapiirkonnas. Valik on rahuldanud SpaceX-i poolt ajendatud suuremat käivitamisnõudlust ja on oma tegevust vastavalt tõhustanud.

SpaceX-i ambitsioonikate tulevikueesmärkidega eeldatakse, et see jääb kosmoseuuringute esirinnas ja jätkab tööstuse piire.

Allikad:

– SpaceX püstitas rekordi aasta 62. stardiga – Ars Technica

– SpaceX tarnib sel aastal 80% ülemaailmsest kosmosestardi tonnaažist – Teslarati