SoundCloud tutvustab TikTok-stiilis avastusvoogu koos lühikeste klippide ja vertikaalse kerimisega

SoundCloud teatas uue funktsiooni käivitamisest, mis sarnaneb populaarsele sotsiaalmeediaplatvormile TikTok. Muusika voogesituse ettevõte võtab kasutusele avastusvoo, mis võimaldab kasutajatel vertikaalselt kerida ja kuulata lühikesi lugude klippe. See funktsioon, mida esialgu testiti märtsis, on nüüd saadaval kõigile SoundCloudi kasutajatele nii iOS-i kui ka Androidi seadmetes.

Värskendatud rakendus võimaldab kasutajatel kuulata laulu 30-sekundilist eelvaadet, et aidata neil otsustada, kas nad soovivad tervet lugu kuulata. Kui puudutate eelvaate kuulamise ajal esitusnuppu, saavad kasutajad sujuvalt üle minna loo täisversioonile.

Nende 30-sekundiliste lugude tipphetkede kureerimiseks kasutab SoundCloud Musiio tehisintellekti võimsust. SoundCloud omandas 2022. aastal tehisintellekti idufirma Musiio, et täiustada oma muusikaavastuskogemust. Musiio tehnoloogia valib igast loost automaatselt välja parimad 30 sekundit.

Uus avastusvoog sisaldab ka otsetee nuppe mugavaks esitusloendite ja teegi haldamiseks. Kasutajad saavad hõlpsasti oma esitusloenditesse või teekidesse laule lisada ja lugusid meeldivaks märkida, et neile hiljem jaotises „Meeldinud lood” juurde pääseda.

Kuigi uus avastusvoog on märkimisväärne täiendus, on kasutajatel siiski juurdepääs traditsioonilisele järgmisele kanalile. Vahekaardile „Jälgitavad” navigeerides saavad kasutajad vaadata jälgitavate esitajate avaldatud lugusid.

SoundCloudis on praegu ulatuslik kataloog, mis sisaldab enam kui 320 miljonit lugu 40 miljonilt loojalt. Kuigi ettevõte ei ole avalikustanud täpset aktiivsete kasutajate arvu, väidab ta, et tal on selle aasta alguses avaldatud ajaveebipostituse põhjal 130 miljonit kaasatud fänni.

Ettevõte on aktiivselt töötanud algatuste kallal, et toetada artiste nende muusika reklaamimisel ja fännidega ühenduse loomisel. Mais tutvustas SoundCloud kaasamistööriistade komplekti, sealhulgas analüütika ja otsesõnumite funktsioonid. Lisaks testis see hiljuti funktsiooni First Fans, mis tagab, et uued lood saavad esialgse tõuke, soovitades neid sarnase maitsega kasutajatele.

SoundCloudi fännidel töötav autoritasu programm, mis käivitati 2021. aastal, hõlmab nüüd rohkem kui 500,000 XNUMX artisti. Selle asemel, et tulu jaotada üldiste voogude põhjal, jagab see programm artistidele reklaami- ja tellimusraha selle põhjal, mida artistide kasutajad kuulavad.

Kasumlikkuse saavutamiseks on SoundCloud astunud samme oma tööjõu haldamiseks ja ressursside tõhusaks jaotamiseks. Ettevõte koondas mais 8% oma töötajatest, kuna eelmise aasta augustis vähenes töötajate arv 20%.

Allikad:

- SoundCloud

– Musiio

