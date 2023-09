Marveli Spider-Man 2 piiratud väljaandega PS5 komplekt: mida peate teadma

Sony valmistub eriväljaande PlayStation 2 komplektiga Marveli Spider-Man 5 turuletoomiseks. 600 dollari hinnaga komplekt sisaldab tavalist PS5 konsooli ja kõiki tavalisi komponente. Kuid selle komplekti muudavad atraktiivseks kolm konkreetset lisavarustust: kohandatud esipaneelid, mängu digitaalne vautšer ja ainulaadne DualSense'i kontroller.

Kohandatud esipaneelidel on puna-must disain, mis peegeldab mängu peategelase Miles Moralese ülikonda. Esipaneelil on tekstuurne viimistlus, mille värvide ristumiskohad on veidi kõrgemad. Samuti kuvatakse selle paremas alanurgas silmapaistvalt valge Ämblikmehe logo. Tagumine esiplaat on klanitud ja must ning allservas on valge Spidey logo. Märkimisväärne on see, et külgplaadid on eemaldatavad, nagu tavalisel PS5-l.

Lisaks kohandatud esipaneelidele on komplektis ka sobiv DualSense'i kontroller. Sellel kontrolleril on sama punane-must kujundus nagu esipaneelil ning puuteplaadil on valge Ämblikmehe logo. Kuigi kontrollerit saab 80 dollari eest eraldi osta, on selle komplekti kaasamine lisaboonus.

Üks selle komplekti silmapaistvamaid omadusi on Marvel's Spider-Man 2 digitaalse allalaadimise lisamine. See mäng aktiveeritakse pärast selle ametlikku väljalaskmist 20. oktoobril. See lisab komplektile märkimisväärset väärtust, arvestades, et eriväljaande konsoolid on See konsoolipõlvkond on haruldane, muutes piiratud väljaandega PS5 ihaldusväärseks kogumisobjektiks.

Marveli Spider-Man 2 piiratud väljaandega PS5 komplekt on nüüd saadaval ja mäng peaks ilmuma ainult PS5 jaoks 20. oktoobril. Ärge jätke kasutamata võimalust saada see ainulaadne ja väga nõutud pakett.

Allikad:

– Giovanni Colantonio / Digitaalsed trendid