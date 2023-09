Klubimaja muutub helisõnumite rakenduseks

By

COVID-19 pandeemia ajal populaarsust kogunud sotsiaalne helirakendus Clubhouse on läbimas kaubamärgi muutmist, kuna see keskendub helisõnumite platvormiks muutumisele. Algselt ainult kutsetega iOS-i rakendusena käivitatud Clubhouse laienes 2021. aastal Androidile, kuid selle kasutamine vähenes, kuna maailm pärast pandeemiat uuesti avanes.

Tänavu aprillis tegi ettevõte kasutajaharjumuste muutumise tõttu raske otsuse koondada 50 protsenti töötajatest. Kaasasutajad Paul Davidson ja Roshan Seth tunnistasid, et kasutajatel on muutunud platvormil oma sõprade leidmine ja pikkade vestluste pidamine keerulisemaks. Kui muudes sotsiaalmeediarakendustes, nagu X's Spaces, hakkasid levima helivestlusruumi funktsioonid, sai selgeks, et Clubhouse'i peab asjakohasena püsimiseks arenema.

Muutuva maastikuga kohanemiseks on Clubhouse kasutusele võtnud uue funktsiooni nimega "Vestlused", mis pakub valitud osalejatega grupivestlusi ainult häälega. Blogipostituses kirjeldas ettevõte vestlusi kui grupitekstide ja Instagrami lugude sulandumist, kus inimesed saavad hääle kaudu ühenduse luua ja kulutada vähem aega kirjutamisele. See üleminek helisõnumite suunas annab kasutajatele võimaluse pidada häälvestlusi oma sõpradega, mitte edastada otseülekannet.

Kuigi Clubhouse'i muutmist helisõnumirakenduseks peetakse julgeks sammuks, seisab see silmitsi tugeva konkurentsiga väljakujunenud platvormidelt, nagu Meta WhatsApp ja TikTok. Asutajad tunnistavad selle strateegilise pöördega kaasnevaid riske ja loodavad, et see tasub end pikas perspektiivis ära.

Üldiselt, kuigi Clubhouse'i reaalajas vestlusruumid on endiselt saadaval, peegeldab platvormi uuesti keskendumine helisõnumitele selle pühendumust kohaneda ja jääda asjakohaseks kiiresti muutuval sotsiaalmeedia maastikul.

Allikad:

– [Originaalartikkel](allika-artikli-url)