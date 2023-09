MTV teeb koostööd Snapchatiga videomuusikaauhindade jagamisel hääletamiseks

MTV on teinud koostööd Snapchatiga, et võimaldada kasutajatel hääletada Snapchati objektiivide funktsiooni kaudu videomuusikaauhindade kategooria poolt. Kasutades Snapi kaamerakomplekti, integreerib meelelahutusettevõte auhinnasaatesse liitreaalsusel (AR) põhinevad kogemused. Kui kolm finalisti on parima uue esitaja kategooriasse valitud, saavad kasutajad kasutada Saucealitose loodud spetsiaalset objektiivi, et anda oma hääl, andes ühe, kahe või kolme sõrmega artisti valimiseks märku. Kuigi on endiselt ebakindel, kas Snapchati kaudu saadud häälte arv mõjutab lõpparvestust oluliselt, arvestatakse need üldisesse loendusse.

Lisaks hääletusfunktsioonile on MTV teatanud ka sellest, et AR Moonperson ilmub kogu POV VMA otseülekandes koos fännide saadetud selfidega. Varem kasutas meelelahutusettevõte traditsioonilist meetodit, et inimesed esitasid enne sündmust vormi kaudu selfisid. Sel aastal saavad kasutajad proovida ka AR Moonperson efekti, mis projitseerib Kuuinimese nende enda koju. Valides oma kaamerarullist selfie, saavad nad olla tunnistajaks Kuuinimesele, kes hõljub ringi ja tema nägu on visiiril näha.

Peamiselt 13–24-aastaste seas populaarne Snapchat on ideaalne platvorm MTV sihtrühmale. Kuigi Snapchat tutvustas oma lugude lehel eelmise aasta VMA-sid, tähistab see koostöö esimest ametlikku partnerlust Snapchati ja MTV vahel auhinnasaate jaoks. Snapchat on varem teinud koostööd muusikafestivalide, tuuridel osalevate artistide ja sporditurniiridega, et tutvustada fännidele AR-kogemusi.

Snapchati emaettevõte Snap on tulu suurendamiseks üha enam keskendunud kaubamärgiga ja AR-põhistele kaameralahendustele. Märtsis käivitas ettevõte AR Enterprise Services (ARES), pakkudes selliseid tööriistu nagu AR Try-On ja 3D-toodete vaatamine. Aprillis tutvustas Snap ARES-i all toodet AR Mirrors, mis võimaldab kaubamärkidel integreerida oma tehnoloogia füüsilistesse ruumidesse. Koostöös Live Nationiga ja muusikafestivalidega on Snap jätkanud oma AR-kogemuste laiendamist, et kaasata kasutajaid uuenduslikel viisidel.

Allikad:

- MTV

- Snap x MTV partnerlus