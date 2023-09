MTV teeb koostööd Snapchatiga, et integreerida AR-kogemused videomuusikaauhindade hääletamiseks

By

MTV on ühendanud jõud Snapchatiga, et võimaldada kasutajatel hääletada eelseisval Video Music Awards (VMA) jagamisel kategooria poolt, kasutades Snapchati AR-põhiseid objektiive. Kasutades Snapi kaamerakomplekti, soovib MTV lisada auhinnasaatesse liitreaalsuse (AR) kogemused.

Kui parima uue artisti kategooria kolm finalisti on selgunud, on Snapchati kasutajatel võimalus anda oma hääl Saucealitose loodud spetsiaalse objektiivi abil. Ühe, kahe või kolme sõrmega oma valikust märku andes saavad kasutajad valida artisti, kelle poolt nad hääletada soovivad. Kuigi pole kindel, kui suurt mõju Snapchati hääletus lõpparvestusele avaldab, loeb iga hääl.

VMA otseülekande ajal plaanib MTV kogu ürituse vältel kuvada AR Moonpersoni, millel on fännide saadetud selfisid. Nostalgilise lihvina palus MTV inimestel oma selfid traditsioonilisel vormil eelnevalt esitada.

Vaatajate täiendavaks kaasamiseks saavad inimesed kogeda AR Moonperson efekti, projitseerides selle oma kodudesse. Valides oma kaamerarullist selfie, saavad nad olla tunnistajaks hõljuvale Kuuinimesele, kelle nägu on visiiril näha.

Snapchati kasutajad pääsevad neile AR-kogemustele juurde alates 11. septembril kell 12 ET, mitu tundi enne VMA algust kell 8 ET.

Kui MTV varasemad VMA-d registreerisid 40.1 miljonit suhtlust populaarsetel sotsiaalmeediaplatvormidel, nagu Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube, siis Snapchat loendist puudus. Samas tõdes MTV, et Snapchat sobib hästi oma sihtrühmale 13–24-aastastele.

See koostöö MTV-ga tähistab Snapchati ametlikku sisenemist auhinnasaadete ruumi, kasutades kaamerakomplekti. Varem oli Snap teinud koostööd erinevate muusikafestivalide, tuuril olevate artistide ja sporditurniiridega, et tutvustada fännidele AR-kogemusi. Näiteks LA Ramsi jalgpallimeeskond kasutas staadionil Snapchati tehnoloogiat, et näidata fänne suurel ekraanil.

Snapi rõhk kaubamärgiga ja AR-põhistele kaameralahendustele on muutunud üha ilmsemaks. Lisaks koostööle muusikafestivalidega on ettevõte käivitanud AR Enterprise Services (ARES), mis pakub selliseid tööriistu nagu AR Try-On ja 3D-toodete vaatamine. Snap tutvustas ka AR-peegleid, võimaldades kaubamärkidel integreerida selle tehnoloogia füüsilistesse ruumidesse.

Allikad:

- MTV

- Klõps