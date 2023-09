Starfield Guide: kuidas leida ja õppida Wakizashi Katanat

Starfield pakub mängijatele erinevaid relvi oma tegelaste ja mängustiilide kohandamiseks. Üks silmapaistvamaid relvi on Wakizashi, katana, mis võimaldab mängijatel lähivõitluses osaleda. Õigete oskustega suudab Wakizashi tekitada tohutut kahju ja pakkuda ainulaadseid eeliseid, nagu verejooks ja suurenenud kahju inimeste vastu.

Wakizashi leidmiseks Starfieldis peavad mängijad sõitma Volii Alpha luminestsentslinna Neon, mis asub Volii tähesüsteemis. Linn asub alguskohast Alpha Centauri galaktikast kagus ja sinna pääseb pärast mõne peamise ülesande täitmist. Neonis olles peaksid mängijad suunduma Volii hotelli lähedal asuvasse Ebbside linnaossa.

Siit leiavad mängijad Frankie's Grab + Go, poe, millel on salajane sissepääs Seokguh Syndicate peidupaika. Lihtsaim viis sisenemiseks on veenda poeomanikku Franchesca Moore'i teile ust avama. Teise võimalusena saavad mängijad tema võtmekaardi taskuvarastada. Peidikusse sisenedes peaksid mängijad hoonet uurima, kuni leiavad laualt kollase relvakohvri. Korpuse sees on Syndicate Enforcer, eepiline Wakizashi.

Teine viis Wakizashi omandamiseks hõlmab liitumist Seokguh Syndicate konkureeriva jõugu Strikersiga. Kui mängijad edenevad Strikereid hõlmava kõrvaljutustuse kaudu, on neil lõpuks võimalus osta relvamüüjalt Hatchet ühine Wakizashi.

Wakizashi võimsuse täielikuks maksimeerimiseks peaksid mängijad keskenduma konkreetsete tegelase atribuutide täiendamisele. Võitluspuus võivad sellised oskused nagu sandistada ja kahevõitlus suurendada kahjustuste teket ja ellujäämist. Füüsilises puus suurendavad oskused, nagu võitluskunstid ja noorendamine, kriitilisi tabamusvõimalusi ja taastavad tervist.

Nende oskuste abil võivad mängijad muutuda peatamatuks küberroniiniks, kes suudavad vaenlastest hõlpsalt läbi lüüa. Wakizashi suur kahjustuste väljund võimaldab mängijatel vaenlasi kiiresti maha lüüa, muutes selle suurepäraseks relvaks nii inimeste kui ka olendite vastu. Ülemused võivad aga nõuda suuremat pingutust oma suurenenud tervise ja vastupanuvõime tõttu.

Üldiselt on Wakizashi katana Starfieldis võimas relv, mida saab hankida kindlate asukohtade ja ülesannete kaudu. Õigete oskuste ja täiendustega võivad mängijatest saada surmavad lähivõitlused ja nad saavad nautida futuristlikus keskkonnas katana vehkimise rahuldavat kogemust.

