Digitaalse ühenduvuse ja eluliini teadlikkuse nädal: muutke kõne- ja lairibateenused kõigile kättesaadavaks

Tänapäeva ühendatud maailmas pole juurdepääs kõne- ja lairibateenustele mitte ainult mugavus, vaid ka vajadus. See pakub päästerõngast hädaabi saamiseks, võimaldab suhelda valitsusasutustega, ühendab üksikisikud kogukonna ressurssidega ning hoiab sõpru ja perekonda ühenduses. Kuid mitte igaüks ei saa endale nende elutähtsate teenuste kulusid lubada ja paljud Ameerika Ühendriikide leibkonnad ei ole ühendatud.

Tunnistades kõne- ja lairibaühenduse juurdepääsu tähtsust madala sissetulekuga üksikisikute ja veteranide jaoks, on Föderaalne Sidekomisjon (FCC) ja Michigani avaliku teenistuse komisjon (MPSC) teinud koostööd, et muuta need teenused taskukohasemaks. Programmi Lifeline Assistance ja taskukohase ühenduvusprogrammi kaudu saavad abikõlblikud tarbijad kõne- ja lairibateenuse igakuistelt tasudelt allahindlust.

Lifeline ja Affordable Connectivity Programs pakuvad igakuist arve allahindlust madala sissetulekuga tarbijatele, sealhulgas veteranide pensioniprogrammis osalevatele tarbijatele. Osalejatel on võimalus rakendada oma Lifeline'i allahindlust kõnele, lairibaühendusele või kõne-lairibaühendusele, samas kui AKV soodustust kohaldatakse spetsiaalselt lairibateenusele.

Lisaks on FCC loonud hõimumaade jaoks täiustatud ühendus- ja päästeprogrammid, tunnistades nende piirkondade üksikisikute ainulaadseid vajadusi. Samuti on uuendatud Lifeline programmi abikõlblikkuse reegleid, et vältida toetuse dubleerimist ja tagada, et seda elutähtsat abi saavad ainult need, kes seda tõesti vajavad.

Kuberner Gretchen Whitmeri välja kuulutatud digitaalse ühenduvuse ja eluliini teadlikkuse nädala eesmärk on tõsta teadlikkust nende programmide kättesaadavusest ja julgustada sobivaid kodanikke registreeruma. Erinevad organisatsioonid, valitsusasutused, tööstusharu juhid ja tarbijakaitsjad ühendavad jõud, et harida elanikke osariigi ja föderaalsete kõne- ja lairibaühenduse programmide osas.

Ükski kodanik ei tohiks olla ilma telefoni- või lairibateenuseta lihtsalt sellepärast, et ta ei saa seda endale lubada. Lifeline'i ja taskukohase ühenduvusprogrammi reklaamimisega saame tagada, et kõigil USA kodanikel on juurdepääs taskukohastele kõne- ja lairibateenustele.

