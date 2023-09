Algajate jooga eakatele Harrison Parki eakate keskuses

Liituge meiega Harrison Parki eakate keskuses igal kolmapäeva hommikul lõbusal ja õrnal treeningsessioonil Beginners Yoga. See klass on mõeldud spetsiaalselt eakatele ja arvestab nende ainulaadseid vajadusi ja võimeid. Oled algaja või omad joogakogemust, oled oodatud meiega liituma.

Harrison Parki eakate keskuse õhkkond on alati sõbralik ja tervitatav. See on suurepärane võimalus kohtuda sarnaselt mõtlevate inimestega, kes on huvitatud aktiivsest tegevusest ja lõbutsemisest. Tund on avatud kõigile vanuses 55 ja vanemad ning eelnev kogemus ei ole vajalik.

Osalemiseks kogutakse tunnipäeval 2 dollarit. See tasu aitab katta programmi käitamise kulud ja tagab, et see jääb kõigile jõukohaseks. Tund kestab kella 10-00, jättes osalejatele piisavalt aega erinevate harjutuste ja lõõgastustehnikatega tegelemiseks.

Kui otsite võimalust oma kogukonnale tagasi anda, on Harrison Parki eakate keskuses saadaval vabatahtliku töö võimalused. Nad otsivad alati pühendunud inimesi, kes saaksid aidata erinevate tegevuste ja programmidega. Huvi korral palume küsida lisainfot telefonil 289/259-2862.

Harrison Park Seniors Centeri algajate jooga seenioridele pakub terviklikku lähenemist vanematele täiskasvanutele. See on võimalus parandada jõudu, painduvust ja tasakaalu, edendades samal ajal vaimset ja emotsionaalset heaolu. Regulaarne liikumine on tervisliku eluviisi säilitamiseks hädavajalik ning see tund pakub eakatele turvalise ja toetava keskkonna kehalise tegevusega tegelemiseks.

Allikad: Harrison Park Seniors Center

Mõisted:

– Algajate jooga: joogapraktika, mis on spetsiaalselt loodud inimestele, kes on joogaga uued ja võivad vajada muudatusi.

– Seeniorid: 55-aastased ja vanemad isikud.

– Vabatahtlik tegevus: oma aja ja teenuste pakkumine erinevate tegevuste või programmide abistamiseks ilma rahalise hüvitiseta.