Apple'i teise põlvkonna AirPods Pro Lülitage laadimisümbrise jaoks USB-C-le

Apple teatas iPhone 15 sündmuse ajal, et teise põlvkonna AirPods Pro tuleb nüüd koos USB-C laadimisümbrisega. See on oluline muudatus, kuna see tähendab, et AirPods Pro kasutab nüüd iPadi ja MacBookiga sama laadijat, mis võimaldab kasutajatel kasutada mis tahes saadaolevat USB-C-kaablit. AirPods Pro kompaktne suurus ja aku mahutavus muudavad selle ühilduvaks paljude USB-C kaablitega, tagades kasutajatele mugavuse.

Lisaks jätkab uus AirPods Pro juhtmevaba laadimise toetamist, pakkudes kasutajatele paindlikkust kõrvaklappide laadimiseks ilma kaableid kasutamata. Kaitse osas on AirPods Pro tolmu- ja veekindlus veidi paranenud. Neil on nüüd IP54 reiting, mis kaitseb tolmuosakeste ja veepritsmete eest. Kasutajad peaksid siiski vältima AirPods Pro vette kastmist.

Kuigi pole veel uudiseid selle kohta, millal teised AirPodide versioonid eeskuju järgivad, eeldatakse, et see üleminek USB-C-le võetakse tulevastes mudelites kasutusele. Uute AirPods Pro hind jääb USA-s ja 249 muus riigis 30 dollarile ning neid saab osta alates 22. septembrist.

Üldiselt pakub see üleminek teise põlvkonna AirPods Pro USB-C laadimisele kasutajatele suuremat ühilduvust ja mugavust ning paremat kaitset tolmu ja vee eest. Apple jätkab oma toodete täiustamist, et vastata klientide muutuvatele vajadustele.

Allikad: Apple Event – ​​iPhone 15 käivitamine