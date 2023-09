Kõigi aegade madalad hinnad Apple'i uuel 15-tollisel M2 MacBook Airil ja muul

Kui otsite uut MacBooki või iPad Pro't, on praegu saadaval mõned suurepärased pakkumised. Apple'i uus 15-tolline M2 MacBook Air on praegu müügil kõigi aegade madalaima hinnaga 1,299 dollarit, mis on tavahinnast 200 dollarit soodsam. Sellel mudelil on 512 GB mälumaht ja 15.3-tolline Liquid Retina ekraan, Apple Silicon jõudlus ja 18-tunnine aku tööiga. Kokkuhoid kehtib ka 256 GB mudeli puhul, mis on nüüd saadaval 1,099 dollari eest.

iPad Pro kasutajatele on Apple'i 11-tolline Magic Keyboard praegu allahinnatud 209.99 dollarile, võrreldes 299 dollariga. See klaviatuur ühildub kõigi Apple'i uusimate iPadidega, sealhulgas M2- ja M1-seeriatega, aga ka uusima iPad Airiga. See pakub taustavalgustusega klahvide ja sisseehitatud puuteplaadiga paremat tippimiskogemust. Klaviatuur ühendub iPadiga Apple'i Smart Connectori abil, välistades vajaduse laadimise ja Bluetooth-ühenduse järele.

Kui otsite kaasaskantavat laadijat, on UGREEN välja andnud uue 10,000 7.5 mAh MagSafe Power Banki. Sellel toitepangal on MagSafe'i mähis ja see suudab pakkuda 15 W laadimiskiirust iPhone'idele ja 48.99 W kiirust Android-seadmetele. Sellel on ka kaks lisaporti teiste seadmete laadimiseks. Toitepank on praegu müügil 70 dollariga, võrreldes XNUMX dollariga.

Need pakkumised pakuvad Apple'i uusimate seadmete ja tarvikute pealt suurt kokkuhoidu, mistõttu on ideaalne aeg oma tehnoloogia uuendamiseks. Ärge jätke neid allahindlusi ilma!

