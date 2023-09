Samsung Galaxy Buds 2 Pro on koolihooajal soodushinnaga

Tähelepanu kõik kõrvaklappide huvilised! Samsung pakub oma Galaxy Buds 2 Pro jaoks fantastilist pakkumist just koolihooajaks tagasi. Juhtmeta kõrvaklapid on praegu müügil 23-protsendilise allahindlusega, mis langetab hinna 230 dollarilt 178 dollarile. See on madalaim hind, mida oleme näinud pärast musta reedet. Veelgi parem on see, et müügis on Galaxy Buds 2 Pro kõik kolm värvi, valge mudeli hind on ühe dollari võrra odavam kui grafiidist ja booralillast.

Galaxy Buds 2 Pro on varasemate mudelitega võrreldes märkimisväärne edasiminek. Eelmistel versioonidel, nagu Galaxy Buds Live, puudus tõhus mürasummutus, samas kui algsel Galaxy Buds Pro-l oli probleeme heli blokeerimise ja kvaliteediga. Oma ülevaates andsime Galaxy Buds 2 Prole hindeks 86, kiites nende täiustatud mürasummutusvõimet ja paremat sobivust. Aku tööiga, mis kestab umbes viis tundi pidevat kuulamist, jääb sarnaseks oma eelkäijaga. Kõne kvaliteet püsis samuti ühtlane.

Need soodushinnaga Galaxy Buds 2 Pros on osa Samsungi üritusest „Smart Home” Amazonis, mis sisaldab muid põnevaid pakkumisi. Näiteks 49-tollise Odyssey G9 mängumonitori hind on praegu 29 protsenti soodsam, langedes 1,400 dollarilt 1,000 dollarile. Lisaks on Galaxy Watch 5 40 mm LTE saadaval soodushinnaga 230 dollarit, võrreldes 330 dollariga. Hetkel on müügil ka teised Samsungi vidinad, nagu Galaxy Z Flip 5G mobiiltelefon, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition ja Pro Ultimate microSD-mälukaart.

Kui te ei soovi viimastest tehnikapakkumistest ja ostunõuannetest ilma jääda, jälgige kindlasti Twitteris @EngadgetDeals ja tellige Engadget Dealsi uudiskiri.

Allikad:

– Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro soodushinnaga koolihooajal