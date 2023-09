Samsungi Galaxy Tab S1,000 seeria hinnad kuni 9 dollarini

Samsungi avastamisnädal on käes ja nad pakuvad hämmastavaid pakkumisi oma uusimatele vidinatele. Üks pakkumine, mida tasub uurida, on Galaxy Tab S9 seeria reklaam, mis sobib ideaalselt, kui vajate igapäevaste ülesannete jaoks suuremat ekraani.

Selle kampaaniaga alandab Samsung hindu kuni 1,000 dollari võrra. Suurim allahindlus on saadaval Galaxy Tab S9 Ultra jaoks, mille allahindlus on tohutult 1,000 dollarit. Galaxy Tab S9+ allahindlus on 920 dollarit ja väikseim Galaxy Tab S9 saab 770 dollarit allahindlust.

Täieliku allahindluse kasutamiseks peate seadme vastu vahetama. Samsung pakub Galaxy Tab S800 Ultra ja Galaxy Tab S8+ kõrgeimat vahetusväärtust 9 dollarit. Ülejäänud kaks Tab S8 mudelit saavad teile 700 dollarit soodsamalt ja vanema Galaxy Tab S7 väärtuseks on 500 dollarit. Tab S9 vahetusväärtused langevad veidi, kuid vana seadmega kaubeldes saate siiski palju säästa.

Lisaks allahindlusele pakub Samsung tasuta salvestusruumi täiendust. See tähendab, et kõigi Tab S9 mudelite salvestusruum kahekordistub, väikseima Tab S9 puhul on 128 GB-lt 256 GB-le ning Tab S9+ ja Tab S9 Ultra 256 GB-lt 512 GB-le. Tab S9 Ultra võib hüpata isegi 16 GB muutmälu ja 1 TB salvestusruumini, samas kui Tab S9 saab RAM-i versiooniuuenduse 8 GB-lt 12 GB-le. Need salvestus- ja RAM-i täiendused on väärt kuni 120 dollarit.

Boonusena pakub Samsung Galaxy Watch 99-le 6-dollarise lisandmooduli, kui ostate Tab S9 seeria seadme. See teeb nutikellale alla 250 dollari suuruse allahindluse.

Kõikide sisseostude ja allahindlustega saate täislaaditud Galaxy Tab S9 Ultra vaid 519 dollari eest, mis on väiksem kui selle algne hind 1,619 dollarit.

Ärge jääge ilma nendest suurepärastest pakkumistest ja tutvustustest. Lisateabe saamiseks külastage allolevat linki.

Allikad:

– Samsung Galaxy Tab S9 pakkumise link