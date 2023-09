Samsung annab Galaxy A6.0 jaoks välja ühe kasutajaliidese 34 beetaversiooni

Samsung tõi hiljuti Ühendkuningriigis turule oma Galaxy A6.0 nutitelefoni jaoks väga oodatud One UI 34 beetaversiooni. See beetaversioon, millel on silt A346BXXU4ZWI1, kaalub umbes 2 GB ja on komplektis uusima Android 14 operatsioonisüsteemiga.

Kuigi beetaprogramm on Ühendkuningriigis alanud, laieneb see peagi ka teistesse riikidesse, nagu Hiina, India, Korea, Saksamaa ja Poola. See tähendab, et Galaxy A34 kasutajad võivad nendes piirkondades katsetada ka One UI 6.0-s kasutusele võetud uusi funktsioone ja täiustusi.

Beetaprogrammis osalemiseks peavad Galaxy A34 omanikud esmalt installima oma seadmetesse rakenduse Samsung Members. Sealt saavad nad hõlpsalt taotleda beetaprogrammi ja oodata värskenduse kättesaadavaks tegemist oma seadme seadete jaotises Tarkvaravärskendus.

Galaxy A34 One UI 6.0 beetaprogramm järgib Galaxy S23 seeria ja Galaxy A54 jaoks läbi viidud edukaid beetaprogramme. Samsung on tuntud oma kasutajate aktiivse kaasamise poolest testimis- ja täiustamisprotsessi, tagades oma klientidele stabiilsema ja täiustatud tarkvarakogemuse.

One UI 6.0 abil püüab Samsung parandada üldist kasutajakogemust, tutvustades uusi funktsioone, parandades jõudlust ja turvalisust ning optimeerides kasutajaliidest. Eelmise One UI 5.5 suure uuendusena eeldatakse, et see toob Galaxy A34-le olulisi täiustusi ja värske ilme.

