Apple teeb Samsungiga koostööd iPhone 15-seeria OLED-paneelide jaoks

Hiljutiste aruannete kohaselt loodab Apple oma tulevase iPhone 15 seeria jaoks suurema osa OLED-paneelide pakkumisel Samsungile. See otsus sündis pärast seda, kui BOE OLED-paneelid ebaõnnestusid Apple'i kvaliteedikontrolli testis, mistõttu Ameerika ettevõte pöördus oma Korea partneri poole.

Algselt pidid LG ja Samsung pakkuma LTPO OLED-ekraane iPhone 15 Pro ja 15 Pro Max jaoks, samas kui BOE pidi tarnima paneele LTPS OLED-ekraanide jaoks iPhone 15 ja iPhone 15 Plus jaoks. Apple leidis aga, et BOE tooted ei vastanud nende nõuetele, mis sundis neid viimasel hetkel oma tellimusi ümber jaotama. Kuulujutud viitasid sellele, et BOE-l oli probleeme Face ID jaoks mõeldud aukudega, mille tulemusena otsustas Apple tellimusi ümber määrata.

Kui BOE suudab need probleemid lõpuks lahendada, võivad nad siiski saada tellimusi seadmete tootmiseks 2024. aastal. Siiski jääb ebaselgeks, kas BOE suudab Apple'i standarditele vastata.

Apple esitleb iPhone 15 seadmeid täna kell 10 PDT ja vaatajatele toimub otseülekanne. Siin on see, mida võime oodata tavalistelt iPhone 15 telefonidelt ja Pro variantidelt.

