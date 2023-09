Samsung Galaxy Watch 6: kindel nutikell väikeste uuendustega

Samsung Galaxy Watch 6 on Samsungi nutikellade valiku uusim täiendus. Kuigi see ei pruugi tuua ühtegi murrangulist funktsiooni, pakub see atraktiivset disaini ja parimat saadaolevat Wear OS-i kogemust. Kell on saadaval kahes suuruses, 40 mm ja 44 mm, ning sellel on eelkäija Galaxy Watch 5-ga võrreldes suurem ja heledam ekraan.

Üks Galaxy Watch 6 silmapaistvamaid funktsioone on selle ühilduvus Google'i tööriistade ja rakendustega, nagu Play pood, pakkudes kasutajatele jõulist nutikella kasutuskogemust. Kell sisaldab ka tervise ja vormisoleku jälgimise võimalusi, sealhulgas aktiivsuse jälgimist, südame löögisageduse jälgimist ja GPS-i jälgimist välitegevuste jaoks, nagu jooksmine ja rattasõit.

Galaxy Watch 6 töötab Google'i operatsioonisüsteemiga Wear OS 4 koos Samsungi One UI Watch 5 ülekattega, pakkudes puhast ja teravat kasutuskogemust. Kuid kella üheks piiranguks on selle puutetundlik raam, mis võib olla ebausaldusväärne ja ebatõhus, eriti olukordades, kus on higi või rasv.

Treeninguhuvilistele pakub Galaxy Watch 6 põhilisi jälgimisfunktsioone, nagu sammulugemine ja aktiivsuse jälgimine. See sisaldab ka spetsiifilisi funktsioone, nagu jooksuraja režiim, südame löögisageduse tsooni tuvastamine ja automaatne jalgrattasõidu tuvastamine. Pulss ja GPS-i täpsus ei pruugi aga olla nii täpsed kui Garmini seadmetes.

Samsung on kasutusele võtnud ka täiustatud tervisefunktsioonid, nagu tellitavad EKG-d, ebaregulaarse südame löögisageduse teatised ja vererõhu tuvastamine. Need funktsioonid on aga piiratud Samsungi telefonikasutajatele, mis võib olla negatiivseks küljeks teiste nutitelefonimarkide kasutajatele.

Üldiselt on Samsung Galaxy Watch 6 kindel valik inimestele, kes otsivad usaldusväärset ja funktsioonirohket nutikella. See ei pruugi olla eelkäijaga võrreldes märkimisväärne uuendus, kuid pakub parimat Wear OS-i kogemust ning mitmesuguseid tervise ja vormisoleku jälgimise võimalusi.

