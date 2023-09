Samsung Galaxy Watch 6 Classic: klassikalise disainiga esmaklassiline nutikell

Samsung tutvustas hiljuti Galaxy Watch 6 Classicut, mis on nende klassikaliste kellade seeria uusim täiendus. See ajanäitaja on varustatud ikoonilise pöörleva sihverplaadi funktsiooniga, mis teeb pärast lühikest pausi tagasi. Lisaks Watch 6 Classicule on Samsung oma tootevalikusse lisanud ka standardse Watch 6.

Galaxy Watch 6 Classic esitleb tõeliselt esmaklassilist esteetikat oma suure ümmarguse sihverplaadiga, mis on valmistatud kvaliteetsest metallist. Sellel on elav AMOLED-ekraan, mida ümbritseb tundlik pöörlev ketas, mis hõlbustab navigeerimist. Kell on saadaval kahes värvivalikus: hõbedane ja must, kusjuures must variant on oma visuaalse atraktiivsuse ja üldise elegantsi poolest eriti ahvatlev.

Watch 6 Classicu üks tähelepanuväärne omadus on selle ainulaadne kahetekstuurilise disainiga rihm. Sellel on väljast nahkviimistlus ja pehme, kummine tunne naha vastu, pakkudes erakordset mugavust isegi pikaajalisel kandmisel. Siiski on soovitatav valida 43 mm suurus, kui sul on kitsam randme mugavamaks istumiseks.

Watch 6 Classicu kasutajaliides on erakordselt sujuv ja kasutajasõbralik, muutes selle esmakordsetele nutikellakasutajatele lihtsaks. See töötab One UI 5 Watchiga, mis põhineb Wear OS 14-l, võimaldades kasutajatel pääseda juurde erinevatele funktsioonidele, nagu uudisteartiklite lugemine, pildistamine ja Google Mapsi kasutamine otse nutikellas. Kell pakub ka mugavaid funktsioone, nagu pöördlaadimine, mis võimaldab kasutajatel kella laadida, asetades selle ühilduva Samsungi nutitelefoni tagaküljele.

Lisaks pöörab Watch 6 Classic tähelepanu tervise ja heaolu jälgimisele, sealhulgas unerežiimile koos norskamise tuvastamise funktsiooniga. See sisaldab ka Afib trackerit, mis teavitab kasutajaid ebaregulaarsetest südamerütmidest valitud riikides.

Watch 6 Classicu aku tööiga on näidanud paljulubavaid tulemusi, toimides regulaarse kasutamise korral kaks päeva sujuvalt. Toimivuse igakülgseks hindamiseks on aga vaja täiendavaid katseid.

Üldiselt avaldab Samsung Galaxy Watch 6 Classic muljet oma esmaklassilise disaini, klassikalise pöörleva sihverplaadi ja mugava rihmaga. See pakub sujuvat kasutajaliidest, mitmesuguseid mugavaid funktsioone ning igakülgset tervise ja heaolu jälgimist. Kui otsite võimalusterohket klassikalise disainiga nutikella, tasub Samsung Galaxy Watch 6 Classic kindlasti kaaluda.

