Samsung Galaxy S24 Ultra: tulevase lipulaeva peamised tehnilised andmed lekkisid

Nõuandja on jaganud väga oodatud Samsung Galaxy S24 Ultra põhispetsifikatsioone, mis viitab sellele, et nutitelefoni lipulaev on tootlikkusele keskendunud seade. Lekke kohaselt peaks Galaxy S24 Ultra sisaldama Snapdragon 8 Gen 3 SoC ja nelja tagumise kaamera seadistust, mida juhib 200-megapiksline põhikaamera. Samuti on kuuldavasti kaasas 120 Hz värskendussagedusega ekraan ja titaanraamid.

Väidetavaid spetsifikatsioone jagas näpunäide Yogesh Brar (@heyitsyogesh) X-is (endine Twitter). Leke viitab sellele, et Galaxy S24 Ultra töötab operatsioonisüsteemis Android 14, mis põhineb One UI 6-l ja sellel on 6.8-tolline QHD+ dünaamiline AMOLED LTPO ekraan 120 Hz värskendussagedusega. Seadme toiteallikaks on tõenäoliselt Qualcommi veel välja kuulutamata Snapdragon 8 Gen 3 SoC, mis on praeguse Galaxy S8 seeria Snapdragon 2 Gen 23 SoC uuendus.

Kaamera võimaluste osas on kuuldavasti Galaxy S24 Ultral nelja tagakaamera seadistus. Väidetavalt on põhikaameral muljetavaldav 200-megapiksline sensor, millele on lisatud 50-megapiksline telefoto, 12-megapiksline andur ja 10-megapiksline sensor. Selfide ja videovestluste jaoks on oodata 12-megapikslist esikaamerat.

Jätkates eelkäija suundumust, on Galaxy S24 Ultral tõenäoliselt 5,000 mAh aku koos 45 W kiirlaadimise toega. Lisaks räägitakse, et Samsung kasutab vastupidavuse suurendamiseks titaanraame, mis erineb eelmiste Galaxy S mudelite alumiiniumist šassiist.

Kuigi Galaxy S24 seeria täpne väljalaskekuupäev pole veel teada, peaks see turule tulema järgmise aasta jaanuaris või veebruaris. Galaxy S24 Ultra on väidetavalt saadaval kahes konfiguratsioonis: 12 GB muutmälu koos 256 GB salvestusruumiga ja 8 GB muutmälu 128 GB salvestusruumiga.

Kuna turuletoomise kuupäev läheneb, peaks Galaxy S24 Ultra kohta rohkem üksikasju veebis ilmuma. Samsungi entusiastid võivad lähikuudel telefoni kohta lisateavet oodata.

Allikad: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) X-is (endine Twitter), Galaxy Unpackedi üritus käesoleva aasta veebruaris.