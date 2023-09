Samsung Galaxy S23 FE: mida oodata eelseisvalt fänniväljaandelt

Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) peaks oma debüüdi tegema septembri lõpus ning lekkinud pildid on juba andnud meile selle disaini ja funktsioonide ülevaate. Eeldatakse, et eelseisval seadmel on silmatorkav sarnasus Galaxy S23-ga, millel on 6.3-tolline ekraan 120 Hz värskendussagedusega. Selle toiteallikaks on kas Snapdragon 8 Gen 1 või Exynos 2200 SoC, 8 GB muutmälu ja 128 GB või 256 GB salvestusvõimalused.

TENAA sertifitseerimisveebisaidile ilmunud lekkinud pildid näitavad, et Galaxy S23 FE jagab Galaxy S23-ga sarnast tagakaamera seadistust, ehkki välklambi paigutust on veidi kohandatud. Telefoni mõõtmed on väidetavalt 158.0 mm x 76.5 mm x 8.2 mm ja see kaalub umbes 210 grammi.

Kuuldavasti on Galaxy S23 FE ekraani diagonaal 6.3 tolli ja eraldusvõime 2340×1080 pikslit, tagades terava ja selge visuaalse kogemuse. Samuti eeldatakse, et see pakub 120 Hz värskendussagedust, pakkudes kasutajatele sujuvamat suhtlust ja kerimist.

Jõudluse osas on Galaxy S23 FE olenevalt piirkonnast tõenäoliselt varustatud kas Snapdragon 8 Gen 1 kiibistiku või Exynos 2200 SoC-ga. Lisaks 8 GB muutmälule peaks see seade pakkuma kiiret ja tõhusat multitegumtöötlust ning toetama ressursimahukaid rakendusi.

Salvestusvalikud hõlmavad tõenäoliselt 128 GB ja 256 GB variante, kuigi laiendatavat salvestusruumi pole märgitud. Kasutajatele, kes eelistavad fotode ja videote jäädvustamist, võib eelistatud valik olla suurem salvestusmaht.

Kuigi lekkinud piltidel pole üksikasjalikke kaamera spetsifikatsioone esitatud, viitavad kuulujutud, et Galaxy S23 FE-l on tugev kaamerasüsteem. See konfiguratsioon võib sisaldada 50-megapikslist primaarset andurit, 8-megapikslist teleobjektiivi ja 12-megapikslist ülilaiobjektiivi. Selfie-entusiastid võivad oodata 10-megapikslist esikaamerat, mis asub kenasti keskele joondatud augu väljalõikes.

Pikaajalise kasutuse toetamiseks peaks Galaxy S23 FE olema 4370 mAh aku ja 25 W juhtmega kiirlaadimise toega.

Tarkvara osas töötab seade tõenäoliselt Android 13-põhises One UI 5.1-s, pakkudes juurdepääsu uusimatele tarkvarafunktsioonidele ja täiustustele.

Üldiselt tõotab Samsung Galaxy S23 FE oma muljetavaldava ekraani, võimsa jõudluse ja täiustatud kaameravõimalustega olla Fan Editioni seeria põnev täiendus.

