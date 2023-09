Nintendo Switch 2 kuulujutud: Breath of the Wild Demo tutvustas täiustatud graafikat ja laadimisaegu

Kuulujutud Nintendo järgmise konsooli kohta, mille esialgne nimi on "Switch 2", on viimasel ajal ringlenud. Eurogameri ja VGC aruannete kohaselt oli valitud arendajatel võimalus konsooli demonstreerida Gamescom 2023 ajal. Demol oli The Legend of Zelda: Breath of the Wild täiustatud versioon, kuigi täiustuste üksikasju sel ajal ei esitatud.

Hiljutisest Nate the Hate'i taskuhäälingust on nüüd selgunud uued kuulujutud üksikasjad. Saatejuht väitis, et Gamescomi tehniline demo demonstreeris Breath of the Wildi, mis töötab kiirusega 4K 60 kaadrit sekundis, kusjuures märkimisväärne paranemine oli laadimisaegade kaotamine. Oluline on selgitada, et need kuulujutud ei tähenda, et Switchi käivitamise pealkiri tuleb järgmise riistvaraga uuesti välja. Pigem kasutati seda järglase tehniliste edusammude demonstreerimiseks.

Samuti väidetakse, et tehnoloogilises demos kasutati Nvidia reaalajas tehisintellekti suurendamise tehnoloogiat DLSS 3.5. Siiski pole kindel, kas demo kasutas 3.5 versiooni kõiki funktsioone, näiteks kaadri genereerimist. DLSS-i kaasamine on Switchi järglase jaoks olnud spekulatsioonide teema juba mitu aastat ja 3.5 versiooni mainimine on kindlasti intrigeeriv.

Taskuhäälingusaadete vestluse ajal mainis saatejuht, et märts 2024 oli võimalik kuupäev, kuigi oli ebaselge, kas see viitas avalikustamise või avaldamise kuupäevale. Varasemad kuulujutud selle aasta alguses soovitasid Switch 2024 väljalaset 2. aasta lõpus.

Oluline on märkida, et Nintendo neid kuulujutte praegu ametlikult ei kinnita. Teave põhineb allikatel ja kuulujutudel. Lisaks, kui need spetsifikatsioonid on täpsed, on oluline arvestada, et Gamescomis kuvatav tehniline demo ei pruugi tingimata kajastada lõpliku konsooli funktsioone.

Kuna need kuulujutud levivad jätkuvalt, on põnev mõtiskleda Breath of the Wildi täiustatud versiooni võimaluste üle 'Switch 2's. Kuni Nintendo ametlikke teadaandeid ei tee, tuleks neid kuulujutte siiski soolateraga võtta.

