LKCMedicine tutvustab rohkem AI ja digitaalse tervise kursusi

Singapuri Nanyangi tehnikaülikool teatas, et lisab Lee Kong Chiani meditsiinikooli õppekavasse rohkem AI ja digitaalse tervisega seotud kursuste sisu. Järgmisest aastast integreeritakse digitervis vertikaalkursustena kogu viieaastase meditsiini ja kirurgia bakalaureuse programmi jooksul. Mõned kaasatud kursused on meditsiiniandmete teadus, andmeanalüütika ja AI.

Uuendatud õppekava eesmärk on anda õpilastele tugev alus tehisintellekti ja tervishoiu informaatika eetiliste ja õiguslike tagajärgede kohta. Õpilased puutuvad kokku ka tehisintellekti ja meditsiinitehnoloogiatega, nagu teletervis, terviserakendused ja kantavad seadmed ning isikupärastatud molekulaarmeditsiin. Eesmärk on anda õpilastele vajalikud teadmised ja oskused, et saada oma tulevases arstikarjääris tähelepanelikuks ja enesekindlaks tehnoloogia kasutajaks.

Lisaks uuele kursuse sisule võtab meditsiinikool kasutusele ka rohkem tehnilisi õppevahendeid. Virtuaalreaalsust (VR) hakatakse kasutama kardiorespiratoorse süsteemi õpetamisel ning e-simulaatoreid ravimite retseptide ja elektrooniliste haiguslugude (EMR) koolitusel. Need tööriistad suurendavad veelgi õpilaste arusaamist meditsiinitehnoloogiast ja praktilist rakendamist.

Täiendamaks õppekava tehnoloogilisi aspekte, on programmi integreeritud ka meditsiinihumanitaaria laiendatud ulatus. Selle eesmärk on anda õpilastele põhioskused, et kriitiliselt suhelda tehnoloogiaga, hallata kliinilist ebakindlust ja kohaneda muutustega tervishoiupraktikas.

Philips APAC nimetas uue tegevdirektori

Royal Philips nimetas Peter Quinlani Philipsi Aasia-Vaikse ookeani uueks tegevdirektoriks. Quinlan, ettevõtte kauaaegne ametnik, juhtis varem Philipsi MR-i, CT- ja diagnostilise röntgenpildi ettevõtteid APAC-is, Jaapanis, Indias, Ladina-Ameerikas ning Lähis-Idas ja Aafrikas.

Quinlani laialdased kogemused ja teadmised tervisetehnoloogia valdkonnas tegid temast ideaalse kandidaadi sellele rollile. Philips on kindel oma võimes juhtida APACi organisatsiooni edasise eduni. Quinlani kirg esmaklassiliste tervishoiuteenuste osutamise vastu on kooskõlas Philipsi eesmärgiga parandada inimeste tervist ja heaolu.

Royal Philips näeb seda kohtumist kriitilise hetkena APAC-i tervishoiu digitaalses ümberkujundamises. Philipsi eesmärk on oma integreeritud töövoolahenduste, nutikate ühendatud süsteemide ja seadmete ning integreeritud diagnostika abil suurendada tootlikkust, parandada tulemusi ning parandada patsiendi ja personali üldist kogemust. Quinlan loodab arendada tugevaid suhteid piirkonna klientide ja sidusrühmadega.

Yashoda haiglate grupp teeb koostööd Fujifilmiga täiustatud endoskoopiakoolituse nimel

Yashoda haiglate rühm on ühendanud jõud Fujifilm Indiaga, et luua koolitus- ja uurimiskeskus põhilise ja täiustatud GI endoskoopia jaoks. See rajatis annab gastroenteroloogidele võimaluse olla kursis endoskoopilise ultraheli, ERCP, kolmanda ruumi endoskoopia ja diagnostilise endoskoopia uusimate tehnoloogiatega.

Partnerluse eesmärk on täiendada arstide oskusi ja teadmisi endoskoopia valdkonnas. Koolitusasutus pakub erinevaid programme ja kursusi, et arstid oleksid hästi varustatud oma patsientide nõudmiste täitmiseks. Lisaks pakub rajatis ka koolitus- ja vaatlemisprogramme kogu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna arstidele.

Apollo Telehealth käivitab NTPC-s hädaabi- ja intensiivraviteenused

Apollo Telehealth on tutvustanud telemeditsiini kaudu hädaabi- ja intensiivraviteenuseid üheksale National Thermal Power Corporationi (NTPC) elektrijaamale. Eesmärk on tuua arstiabi NTPC tööjõule lähemale, parandades ohutust ja tervishoiuteenuste kättesaadavust.

Telehädaabi ja TeleICU teenused pole kättesaadavad mitte ainult töötajatele, vaid laienevad ka nende peredele. See algatus tagab kvaliteetse arstiabi ja kohese abi kättesaadavuse elektrijaamades töötavatele inimestele. Apollo Telehealthi telemeditsiini teenused aitavad parandada tervisetulemusi ja pakuvad vajadusel õigeaegseid meditsiinilisi sekkumisi.

