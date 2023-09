Roblox teatab plaanidest käivitada PlayStationi konsoolidel

Ülipopulaarne lastemänguplatvorm Roblox on teatanud oma plaanist laiendada oma kättesaadavust, lansseerides Sony PlayStationi konsoolidele. See samm tuleb siis, kui Roblox püüab tugevdada oma positsiooni maailma ühe populaarseima mänguplatvormina. Praegu on Robloxil rohkem kui 60 miljonit igapäevast mängijat, kuid seda on kritiseeritud seoses murega sisu ebapiisava modereerimise pärast.

Varem oli Roblox mängitav ainult arvutites, mobiilseadmetes ja Microsofti Xbox One konsoolis. Tulevane väljalase teeb aga Robloxi PlayStation 4 ja PS5 jaoks kättesaadavaks alates oktoobrist 2023. See laienemine PlayStationi konsoolidele avab Robloxile uusi võimalusi jõuda laiema vaatajaskonnani ja veelgi suurendada oma niigi märkimisväärset mängijabaasi.

Üks Robloxi populaarsust juhtivaid tegureid on selle rõhuasetus loomingule. Erinevalt traditsioonilistest mängudest võimaldab Roblox mängijatel mitte ainult mänge mängida, vaid ka platvormil oma mänge luua. See ainulaadne funktsioon on muutnud Robloxi mängukujundusest huvitatud noorte seas lemmikuks, pakkudes neile tööriistu, et olla loominguline ja isegi potentsiaalselt teenida mängusisest raha nimega Robux.

Kuid ka Robloxi populaarsus on tähelepanu äratanud. On tõstatatud muret platvormi sisu modereerimise pärast, eriti seoses laste võimaliku kokkupuutega sobimatu sisuga. Aruanded näitavad, et laste arv, kes pöörduvad abi saamiseks ja väljendavad muret Robloxi pärast, on alates pandeemia algusest märkimisväärselt suurenenud. Sellised organisatsioonid nagu NSPCC ja Childline on rõhutanud vajadust noorte mängijate kaitsmiseks parema modereerimise ja kaitsemeetmete järele.

Lisaks PlayStationi turuletulekule on Roblox teatanud ka muudest põnevatest arengutest. See hõlmab uut tegelaskuju loomise süsteemi ja suhtlusvahendit nimega Roblox Connect. Huvitaval kombel kasutab Roblox Connect motion-capture tehnoloogiat, et mängijad saaksid mängus esindada oma reaalseid väljendeid ja kehakeelt. Oma kaamerat kasutades saavad mängijad oma näoilmeid oma mängusiseste tegelastele üle kanda, luues kaasahaaravama ja isikupärasema mängukogemuse.

PlayStationi käivitamisest ja muudest uutest funktsioonidest teatati Robloxi iga-aastasel arendajate konverentsil. Robloxi avatud beetaversioon ilmus Meta Questis selle aasta alguses ja sai positiivset tagasisidet – esimese viie päeva jooksul laaditi alla üle miljoni. Meta Questi täielik käivitamine on kavandatud selle kuu lõpus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Robloxi eelseisev PlayStationi konsoolide turuletoomine on oluline samm platvormi laienemises ja jätkuvas domineerimises mängutööstuses. Kuigi Roblox on saanud kriitikat sisu modereerimise pärast, on selle ainulaadne rõhk kasutajate loodud sisule ja loovusele muutnud selle noorte mängijate seas lemmikuks. PlayStationi käivitamine ja uued funktsioonid, nagu Roblox Connect, näitavad platvormi pühendumust uuendustele ja kaasahaaravama mängukogemuse pakkumisele.

